Bukele no está acabando con la oligarquía sino solo recomponiéndola: Funes

@DiarioCoLatino

El expresidente de la República, Mauricio Funes rechazó que con el gobierno de Nayib Bukele, El Salvador esté acabando con el “establishment” (estado de cosas) y desmontando la oligarquía, como afirma el actual mandatario.

“El hecho que Bukele esté en el Ejecutivo y ahora controle la Asamblea Legislativa, con la mayoría calificada, que le da la bancada de Nuevas Ideas, no significa que sus decisiones no estén orientadas a fortalecer y a recomponer el sistema oligárquico en el país, no está destruyendo el establishment”, afirmó Funes.

Agregó que en dos años de Gobierno, Bukele no ha implementado ninguna medida que desmonte el modelo neoliberal y ni siquiera lo ha intentado, pues solo ha dado pasos para “recomponer el sistema oligárquico para beneficio de su clan familiar y de sus asociados”.

De acuerdo con Funes, “la oligarquía tradicional sigue controlando las riendas de la actividad económica del país, sigue tomando decisiones”, dijo el expresidente.

Funes afirmó que Bukele en realidad está negociando con los oligarcas y por eso se ve a empresarios como Roberto Kriete, muy cerca del actual Gobierno.

Agregó que mientras Bukele justifica la destitución de los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional, a quienes acusa de haber protegido al empresario Javier Simán en la evasión de $5 millones, promueve el nombramiento de la magistrada Elsy Dueñas, quien bloqueó, como integrante de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la aplicación del cobro de IVA por compra de combustible a la aerolínea Avianca, de Kriete, con lo que el Estado dejó de percibir unos $30 millones, según dijo.

“Este impuesto lo puso mi Gobierno, nunca lo pagó Avianca, reclamó primero ante el Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda, luego se fue a la Sala de lo Contencioso Administrativo, que finalmente le permite a Avianca no pagar impuestos que sí pagan todos los salvadoreños, todos los empresarios y todas las empresas”, afirmó en entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, de canal TVX.

Funes dijo: “No es de extrañar de que Roberto Kriete esté cerca de Nayib Bukele cuando Bukele promueve y aprueba la elección de una magistrada que hace dos años votó para que Avianca no pague IVA por consumo de combustible”.

Por otra parte, afirmó que el actual mandatario se vende como abanderado contra la corrupción, pero solo está creando su propia red de nepotismo con sus propios parientes, amigos, compadres y comadres.

Tampoco está eliminando el sistema de privilegios que han existido en el país, sino que privilegiando a otros, según el exmandatario.