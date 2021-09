Bukele irrespeta la Constitución y busca quedarse en el poder

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La impuesta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución controversial que en su esencia establece que el actual presidente de la República, Nayib Bukele, podrá competir en la contienda electoral de 2024 para la Presidencia de la República, y puede quedar reelecto si los salvadoreños así lo desean.

Esta resolución se debe a un proceso de Pérdida de los Derechos de la Ciudadanía contra Nancy Marichel Díaz por “promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República”; mismo que fue sobreseído, ya que los magistrados impuestos por Nuevas Ideas el pasado primero de mayo, consideraron que “no puede considerarse que hay apoyo o promoción a la reelección presidencial si no existe una manifestación real y expresa del presidente de la República sobre su intención de reelegirse en el cargo que ostenta o la realización de actos tendentes a este fin”.

En la resolución, los magistrados impuestos por el oficialismo ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir la reelección presidencial. “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior, participe en la contienda electoral por segunda ocasión”, establece la resolución.

Los magistrados de la Sala dicen que el presidente en funciones debe renunciar seis meses antes si quiere participar en la contienda.

“Permitir la postulación del presidente para competir de nuevo por la presidencia, no implica de facto que este llegará a ser electo”, justificaron en la resolución.

Sin embargo, en la Constitución de la República, en su artículo 152, inciso primero, establece que “no puede ser candidato a la Presidencia el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial”.

También, en el Art. 88 de la Carta Magna establece “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”.

Y sumándose, en el art. 154 de la misma Cn. dice que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Sin embargo, la Sala afín a los intereses del Ejecutivo, ignoraron lo que ya establece la Constitución.

De hecho, el propio presidente de la República, Nayib Bukele, en el año 2013 cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán reconoció que un presidente no se puede reelegir. En una entrevista televisiva para un medio internacional, Bukele aseguró que la Constitución de El Salvador no permitía la reelección presidencial para garantizar que una sola persona no se mantenga en el poder.

En dicha entrevista televisiva el ahora jefe de Estado, que busca una reelección, reiteró que la Carta Magna de El Salvador no permite que un presidente sea reelecto de forma consecutiva, es decir, que siendo presidente busque de nuevo ser presidente por 5 años más.

En ese contexto Bukele dijo que un presidente puede volver a competir en la siguiente elección; es decir, tiene que dejar un periodo en medio. Sin embargo, dichas palabras al parecer no tienen validez para Bukele mismo.

TSE acatará resolución

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que acatará la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre la opción de inscripción al presidente de la República como candidato para un segundo mandato. En su comunicado, el Tribunal Electoral dice que se abocará a la resolución “en virtud de que las resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema son inapelables y de obligatorio cumplimiento”.

Afirmó que el presidente Nayib Bukele podrá competir si éste así lo desea y si un partido político legalmente inscrito lo postula para dicho cargo.

Diputados reaccionan ante dicha resolución

Entre tanto, la resolución ya ha generado reacciones por parte de los diputados en la Asamblea Legislativa. La diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), publicó en su cuenta de Twitter que “los operadores políticos del oficialismo enquistados en la Sala de lo Constitucional desde el 1 de mayo, cuando fueron electos de manera ilegal, nos dejaron claro (el viernes) que su único propósito es la sumisión a los oscuros intereses de perpetuación de poder de su patrón”.

Agregó que la Constitución “es clara y prohíbe la reelección, la interpretación hecha es retorcida y fulminante para nuestra agonizante democracia”. El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, dijo que rechazan y condenan la resolución de la actual “e ilegítima Sala de lo Constitucional”.

Guevara agregó que “esa es la maniobra que buscaba Bukele para reelegirse porque vía reforma constitucional es más complicado; esta es la razón por la que eligieron a esta Sala a la medida de sus intereses el pasado primero de mayo, para ejecutar los reacomodos que urgen al régimen con complicidad de un sector de la oligarquía de este país”.

“Lo ocurrido es una falta y un grave retroceso a la tierna democracia que construimos esencialmente desde los Acuerdos de Paz; además, es una burla a la sociedad salvadoreña”, comentó Guevara.

Mientras que los diputados de Nuevas Ideas y GANA celebraron dicha resolución.