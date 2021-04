Bukele inaugura el “Megacentro de Vacunación”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La noche de este lunes, en cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la República, Nayib Bukele, se dirigió a la población para informarle que se habilitó el “Megacentro de Vacunación AntiCovid-19”, en el edificio de la fase tres del Hospital El Salvador.

El funcionamiento del “Megacentro de Vacunación AntiCovid19”, corresponde a la tercera fase del Hospital de El Salvador, con esto se prevé que se agilizará el proceso de inmunización en el país, dijo el mandatario. El área para la vacunación es de 18,000 metros cuadrados, con áreas de observación, áreas de espera, vacunación y accesos amplios, todo para hacerlo “rápido, seguro y eficiente”, detalló Bukele.

El mandatario se refirió a los casos positivos de Covid19 que se presentaron el país, según dijo, se tuvo una primera ola en junio y julio del año pasado, durante la finalización de esta “nunca se llegó a usar más del 60% de la capacidad instalada de la fase 1 y 2 del Hospital El Salvador”, dijo.

Bukele agregó que luego se tuvo un conato de segunda ola en enero de este año, eso bajó, pero no se llegó a tener una ocupación mayor al 40% en el Hospital El Salvador con las mismas fases inauguradas. Por lo que decidieron no abrir de forma “rápida” la fase 3, sino hasta este lunes, con el “Megacentro de Vacunación”.

Respecto a un nuevo confinamiento, Bukele señaló que “no hay necesidad (…) tenemos toda la economía abierta, la población debe tener la responsabilidad individual de cuidarse y usar la mascarilla”, afirmó el mandatario.

Lo anterior, además, por la llegada de la vacuna anticovid-19. Conseguir las vacunas ha sido difícil para los países que no son potencias, sin embargo, El Salvador “ha sido capaz de conseguir, hoy por hoy el mayor número de vacunas en la región no solo per cápita sino a nivel total”, aseguró.

“Tenemos más de 1 millón 200 mil vacunas y en los próximos días vienen más, esperamos cerrar dentro de un mes con más de 2 millones de vacunas, de las cuales ya hemos puesto más de un cuarto de millón”, aseguró el mandatario.

En su mensaje a la nación anunció que ya pueden ingresar al sitio web de vacunación para hacer cita las personas que sean mayores de 60 años.

Según afirmó el mandatario, cada día están vacunando a 20,000 personas, pero con el nuevo centro de vacunación esperan vacunar a 10 mil personas más, es decir a 30,000 personas diarias. Del mismo modo esperan que la vacunación sea lo más rápido posible, para lo cual abrirán más centros de vacunación, actualmente se tienen 162 centros, indicó.

El mandatario aprovechó la oportunidad para referirse a sus opositores, en varias ocasiones. “Yo no sé cómo estaríamos ahora en una pandemia si siguiéramos siendo administrados por los que tenían este sistema de salud así (refiriéndose a un sistema de salud que calificó de paupérrimo); ellos son los que ahora critican que tengamos el sistema con lugares dignos, seguros, cómodos y de primer mundo”, arremetió Bukele.