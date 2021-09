Bukele dice que no modificará artículos relacionados al matrimonio igualitario, eutanasia y aborto

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, se pronunció ante las reformas constitucionales del equipo ad hoc liderado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, que le fue entregado durante la noche del miércoles 15 de septiembre en el marco del los 200 años de la independencia de Centroamérica. El gobernante afirmó que no reformará artículos de la Carta Magna que estén relacionados al aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia.

El jefe de Estado se refirió a las reformas como «una deuda histórica con el pueblo salvadoreño», puesto que «cambiar la Constitución de D’Aubuisson y sentar las bases necesarias para construir el país» es lo que la gente merece, según expuso en sus redes sociales.

Bukele afirmó que la oposición “le tiene tanto miedo” a una reforma constitucional «que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se han encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es ‘aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia’. Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga», informó el mandatario.

El presidente aseguró que a pesar de que no fue partícipe en la creación del proyecto de reforma constitucional, «ahora que ya está en mis manos, me toca revisarlo, consultarlo y modificarlo, antes de enviarlo a los diputados para su estudio», sostuvo.

«He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer ) o con la eutanasia», subrayó el jefe de Estado. Ya que, en el proyecto de reformas, la redacción no queda clara, y se deja a la interpretación.