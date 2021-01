Bukele dice que el costo de los Centros de Vacunación no será de $32 mil como dijo el ministro

Yaneth Estrada

@caricheop

El Gobierno de El Salvador (GOES) inició la logística del plan nacional de vacunación contra el COVID-19 para inmunizar a los salvadoreños. Habrá 162 lugares de fácil acceso donde la población podrá acudir voluntariamente para aplicarse las respectivas dosis.

Según los detalles proporcionados por el Presidente de la República, Nayib Bukele, este sábado, en la inauguración del Cubo en San Juan Opico, «parte de los centros de vacunación funcionarán dentro de los mismos establecimientos de la red de salud pública, para lo cual están siendo adecuadas las áreas y que reúnan las condiciones óptimas para el manejo de las vacunas y la aplicación de la dosis a los pacientes».

Sobre el costo de las instalaciones, cerca de 5 millones de dólares anunciados por el Ministro de Salud, en una comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el uso de fondos durante la pandemia, el Mandatario aclaró que «he visto unas críticas en redes sociales que están criticando los centros de vacunación, dicen que nos van a costar 32 mil dólares y que eso no vale 32 mil dólares, en primer lugar, ¿no sé de dónde sacaron el precio de 32 mil dólares?».

El precio, no obstante lo dieron las propias autoridades de Salud.

“Creo que si no tomamos en cuenta las computadoras, el equipo, el aparato de refrigeración, vale como $6 mil, como $6 mil y algo, cada módulo. Claro, si le ponemos las computadoras, el aparato de refrigeración, etc., sube el precio, pero ni siquiera llega a lo que dijeron, y no nos alcanzaría para las unidades de salud”, manifestó el mandatario.

La aclaración del mandatario la hace debido a las críticas del elevado costo de los módulos dado inicialmente por el Gobierno.