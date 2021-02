Bukele debe de presentar las pruebas si indica un fraude

Samuel Amaya

El presidente Nayib Bukele ha reiterado que podría suceder un fraude en las elecciones del 28F, mientras que los diputados de la Asamblea Legislativa le han manifestado que si tiene las pruebas que las presente ante la Fiscalía General de la República.

Leonardo Bonilla -diputado no partidario- manifestó que el ambiente no es propicio para cometer un fraude, aunque “eso no significa que no exista la intención de diferentes partidos políticos en que sus resultados no sean tan desfavorables y poder hacer trampa, sin embargo, la observación internacional será fuerte en estas elecciones”.

El no partidario sostuvo que el cansancio político de la población va a permitir un resultado contundente para cada una de las ofertas electorales. “Considero que es irresponsable por parte del presidente de la República que esté hablando de fraude cuando fue él (Bukele) quien participó y obtuvo una contundencia de voto popular y le dio una victoria, el resultado fue respetado”, sostuvo.

Añadió que la Presidencia debería de presentar las pruebas que demuestren las razones del porqué habría un fraude. Además, con estas expresiones de fraude podría generar un ambiente tenso el día de las elecciones y podría ser preocupante que en el propio día se tome por las armas, así como el 9F en la Asamblea.

Mientras que el diputado del PCN, Raúl Beltrhán Bonilla afirmó que tiene “plena confianza en el TSE”, y partiendo de ello, el que anuncie que comente o que diga desde ya que habrá un fraude, electoral, “primero, es mentiroso, segundo debe de presentar las pruebas cuanto antes a la FGR”.

También sostuvo que la PNC y FAES no tienen potestad alguna de interrumpir el proceso electoral. Dicho proceso “debe ser limpio, abierto, transparente”.