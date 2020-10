Bukele asegura que Gobierno sólo ha recibido $300 millones para pandemia 

Joaquín Salazar

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó esta noche que de los tres mil millones de dólares solicitados a la Asamblea Legislativa, para atender la Pandemia por COVID-19, sólo ha recibido $300 millones.

Bukele enfatizó que sí existe una crisis económica en el gobierno que no ha permitido hacer los pagos correspondientes al FODES, que ya lleva un Impago de 4 meses y a los empleados de la Asamblea Legislativa, que sólo lleva un retraso de seis días.

El presidente enfatizó que desde abril el gobierno había previsto cuatro crisis, la crisis fiscal, la necesidad de insumos para atender la pandemia, la crisis de las alcaldías, similar a la del gobierno central, y la crisis de la empresa Privada, para las Mypes, principalmente.

Pese a ello, los diputados de la Asamblea Legislativa han mantenido retenido los fondos solicitados para atender la pandemia, ya que muchos fondos están retenidos en el Banco, pagando Impuestos sin poder utilizarlos, dijo.

El presidente informó que este miércoles pagará toda la planilla de los empleados de la Asamblea Legislativa. Aunque el Gobierno asegura haber cumplido antes de no haber sido de la negativa de los diputados de dividir las planillas, manteniendo según el presidente de «rehenes a sus tres mil empleados».

En cuanto al pago del FODES, el presidente Bukele dijo que no puede garantizar una fecha para aplicarlo. Ya que no cuenta con recursos. De igual forma, lamentó las protestas generadas por las alcaldías, sobre todo, porque afectan directamente a la ciudadanía no a Casa presidencial.

«Siento y lo digo, siempre que los salvadoreños debemos decidir qué futuro queremos, nos han gobernado por 40 años. Exigí el FODES cuando era alcalde y no anduve golpeando a nadie. Son diferentes contextos», aseguró.

Por otro lado, en cuanto al Presupuesto General de la Nación 2021, el presidente aclaró que no aumentará el IVA y que el próximo año ya no se aplicará el Impuesto a la telefonía para seguridad, el cual será sólo aplicado para los empresarios. Con esto el mandatario asegura cumplir con una promesa de campaña.