Brexit, acuerdos y perspectivas…

German Rosa, s.j.

La salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea (“Brexit”) ha sido un hito histórico. El Brexit ha consumado definitivamente los 47 años de pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea y da comienzo a una nueva era entre dos socios inevitables por razones históricas y geográficas, pero cuya convivencia se ha deteriorado durante décadas y en 2016 desembocó en una victoria de un referéndum separatista del Reino Unido de la Unión Europea.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson ha calificado el Brexit como una victoria, mientras que para Úrsula von der Layen ha sido una larga y difícil negociación, cuyo proceso comenzó hace cuatro años con el referéndum del Reino Unido en el que se planteaba dicha separación y que deja también un halo de tristeza: “La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció que el acuerdo es ‘justo y equilibrado’ sobre su relación comercial tras el Brexit. Con una nota de tristeza porque la separación nunca ha sido querida por Bruselas” (https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/24/economia/1608822778_953297.html).

Según Boris Johnson, el Reino Unido ha recuperado de esta manera su libertad jurídica y retoma las riendas de su futuro sin las restricciones de la legislación europea, y lo ha expresado así: “Hemos recuperado el control de nuestras leyes y de nuestro destino, de un modo completo y sin restricciones” (Cfr. https://elpais.com/internacional/2020-12-24/la-ue-y-el-reino-unido-sellan-un-acuerdo-comercial-historico-para-la-era-post-brexit-segun-fuentes-britanicas.html). En cambio, la Unión Europea tiene como horizonte avanzar hacia el futuro y voltear la página del Brexit. De tal manera que los acuerdos eviten perturbaciones a trabajadores, viajeros y empresas. Un hecho importante es que durante el proceso de negociación del Brexit, todos los países miembros de la Unión Europea permanecieron unidos.

Los equipos negociadores liderados por Michel Barnier (UE) y David Frost (Reino Unido) lograron un acuerdo comercial que regulará en los próximos años las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. El acuerdo logrado entró en vigor de manera provisional el 1 de enero, porque el Parlamento Europeo no podía ratificarlo antes de que concluya el 2020.

Sin embargo, el Brexit llevará al Reino Unido a un mayor aislamiento en el contexto de la globalización y de la dinámica de las integraciones regionales.

1) ¿Cuáles son los controles comerciales del post Brexit?

La separación activará después de los acuerdos comerciales entre ambas partes, la aplicación de algunas medidas proteccionistas del mercado del Reino Unido y de la Unión Europea. El acuerdo le da cierto acceso al mercado de ambas partes sin ser sometidos los productos a aranceles o cuotas, pero a diferencia de lo que sucedía anteriormente, ahora los bienes que se mueven entre Reino Unido y la UE estarán sujetos a controles aduaneros, regulatorios y de seguridad animal, lo que generará más requisitos burocráticos. Irlanda, el país de la UE más afectado por el Brexit, estimó en septiembre que las declaraciones de importación y exportación podrían multiplicarse por doce, hasta llegar a veinte millones al año (Cfr. https://es.reuters.com/article/gran-breta-a-ue-deal-idESKBN2910F0).

Se ha preparado un marco legal para los intercambios económicos y comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea. Londres y Bruselas se comprometen a mantener las normas elevadas en los campos de la conservación del medioambiente, la lucha contra el cambio climático, los derechos sociales, de transparencia fiscal y de ayudas del Estado (Le Monde, Lunes 28 Diciembre 2020, p. 3). Sin embargo, estos acuerdos pueden llevar a que las relaciones jurídicas entre ambas partes puedan crear un torbellino de confrontaciones legales tal como ha ocurrido con el proceso prolongado del Brexit.

2) ¿Por qué se teme un posible éxodo de capitales del centro financiero londinense?

En el 2018, el 43 % de las exportaciones británicas estaban destinadas al mercado único europeo y el 49 % de las importaciones británicas provenían de la misma Unión Europea. El 60 % de la actividad de los mercados de capitales de la Unión Europea se desarrolla en Londres (El Sole 24 Ore, 27 de diciembre de 2020, p. 1). Se teme que en el post Brexit suceda un gran éxodo de capitales de la metrópoli financiera londinense a la Unión Europea: “Este comercio representó un volumen de 8.600 millones de euros (10,400 millones de dólares) al día en el mes de octubre, o una cuarta parte de todo el comercio europeo, según datos de Cboe” (https://in.mobile.reuters.com/article/amp/idLTAKBN2930MG). La fuga de capitales posiblemente dependerá de la evolución de las relaciones y el cumplimiento de los acuerdos entre ambas partes.

3) ¿Por qué los acuerdos sobre la pesca están resueltos provisionalmente?

El futuro acceso y cuotas de los pescadores de la Unión Europea a las aguas británicas ha sido hasta el final el escollo más complicado. La pesca de ocho países de la Unión Europea en aguas británicas ascienden a unos 650 millones de euros (790 millones de dólares) cada año. Dichas flotas pescan en total el 40 % del pescado capturado en la zona económica exclusiva del Reino Unido. La Unión Europea propuso renunciar a un 25 % del valor de los productos capturados en aguas británicas por los pesqueros europeos, al término de un período de transición de cinco años y medio. Posteriormente el Reino Unido podrá decidir recortes superiores (cfr. El Sole 24 Ore, 27 de diciembre 2020, p. 8). Los pescadores ingleses no están conformes con dicho acuerdo y tenían mayores expectativas sobre los resultados de dichas negociaciones.

4) ¿Cuáles son las restricciones para la movilidad y los cambios de políticas migratorias?

Los europeos que tienen permiso de residencia temporal o permanente podrán entrar y salir del Reino Unido. Pero este estatus será válido por un período de cinco años y después se debe solicitar la residencia. Si bien la Unión Europea y el Reino Unido acordaron no pedir visados para periodos de corta duración, terminará la libre circulación actual de personas. Ahora los ciudadanos de la Unión Europea que vayan al Reino Unido, y viceversa, estarán sujetos a controles fronterizos más rigurosos. Se verá limitado el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a vivir y trabajar en el Reino Unido, así como la capacidad de los ciudadanos británicos para hacer lo mismo en Europa. La movilidad de la fuerza de trabajo será compleja y difícil en el período post Brexit entre ambas partes. Se aplicarán medidas homologadas para que los trabajadores puedan ir y volver a trabajar tanto en el Reino Unido como en el territorio de los países miembros de la Unión Europea. No será fácil lograr la residencia para empleados y trabajadores en los territorios de ambas partes en el post Brexit. Se podrá ingresar al Reino Unido por motivo de trabajo si se tiene un patrocinador reconocido por el gobierno británico, si se habla inglés nivel intermedio y si se tiene un ingreso no inferior a 28,000 euros anualmente (Avvenire, 27 diciembre 2020, p. 6).

El acuerdo garantiza la continuidad y la seguridad de la conexión aérea, terrestre, ferroviaria y marítima. Pero el Reino Unido ha cambiado las políticas migratorias, pues ha pedido el uso del pasaporte para que los ciudadanos europeos puedan ingresar a su territorio, no basta ahora presentar un documento de identidad como ocurría antes.

5) ¿Cuáles son las barreras que se imponen a los intercambios universitarios y culturales de los jóvenes?

Ya se vislumbran restricciones a los intercambios culturales como está ocurriendo con la cancelación del programa “Erasmus”, que permitía a los jóvenes europeos un intercambio cultural universitario y lingüístico reconocido y acreditado por los países miembros de la Unión Europea con costos accesibles para los jóvenes. Dicho programa será sustituido por uno diferente en el Reino Unido. Ahora se impondrán límites y los jóvenes que quieran asistir a las universidades del Reino Unido deberán obtener una visa y pagar costos elevados. Será de la misma manera para los estudiantes británicos que quieran estudiar en los países de la Unión Europea (Corriere della Sera, Domingo 27 Diciembre 2020, p. 15). Esto ha creado mucha resistencia en los jóvenes europeos.

6) ¿Por qué el Brexit abre la puerta a tendencias independentistas?

El antecedente del Brexit puede estimular los nacionalismos exacerbados y las tendencias independentistas y separatistas en la Unión Europea, pero también en el Reino Unido. Además, el Brexit en los contextos de polarización política puede estimular los grupos y partidos populistas antieuropeos. El Brexit puede convertirse en el argumento político para que los grupos que cuestionan siempre el proyecto unionista europeo lo esgriman en los contextos de las crisis internas entre los países de la Unión.

Las amenazas de la fragmentación son reales y serán alentadas por tendencias independentistas dentro y fuera de la Unión Europea. Aunque también dentro del Reino Unido, pues los ciudadanos pro-europeístas continuarán su lucha por volver a la Unión Europea. Un ejemplo claro es lo que está ocurriendo en Escocia que se opuso al Brexit en el referéndum cuando se realizó hace cuatro años y que ahora se está planteando realizar un nuevo referéndum para su propia independencia pues no se perciben como un país fuera de la Unión Europea. Irlanda del Norte permanece en el mercado único europeo y no tiene dificultada para las relaciones comerciales, aunque sus ciudadanos se hacen las mismas preguntas que en Escocia.

Escocia va a constituir una oposición contra el Brexit. La gran mayoría de los escoceses votaron en el referéndum sobre el Brexit a favor de la permanencia en la Unión Europea. Nicola Sturgeon, primer ministro de Escocia, dice claramente que: “Los valores fundamentales de la Unión Europea, la dignidad de la persona humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, son los valores de la Escocia”. Los escoceses se disponen a comenzar un proceso legal y constitucional para llegar a ser un Estado independiente. Y Nicola Sturgeon continúa expresando: “Hemos sido parte de la familia de la Unión Europea por casi cincuenta años. No queremos irnos y esperamos unirnos de nuevo a ustedes lo más pronto posible” (Corriere della Sera, Sábado 02 de Enero 2021, p. 17).

Pero, ¿qué está ocurriendo en las relaciones internacionales en el post Brexit con la Unión Europea y en el Reino Unido? Sobre esto trataremos en otra ocasión.