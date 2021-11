Brendan O´Brien es el encargado de negocios de EEUU para El Salvador

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luego que la diplomática Jean Manes anunciara su retiro de El Salvador para regresar a sus funciones en el Comando Sur, Brendan O´Brien asumió las riendas en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, como encargado de negocios. O´Brien ya había sido encargado de negocios luego de la salida de Ronald Johnson en el fin del Gobierno estadounidense de Donald Trump.

El anunció se dio a conocer a través de la cuenta oficial que han utilizado diversos embajadores en el país (@USAmbSV), que ahora maneja O´Brien, que hace apenas unos días era controlada por Jean Manes, exencargada de Negocios de Estados Unidos para El Salvador.

“Es un honor asumir el liderazgo de la Embajada, continuar impulsando los vínculos entre Estados Unidos y El Salvador, y seguir trabajando en nuestros programas personas a personas en favor de los salvadoreños”, dijo O´Brien en Twitter.

El diplomático O´Brien se ha desempeñado como ministro consejero y cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador entre 2017 al 2019, y recientemente como encargado de negocios antes de la llegada de Manes.

El ahora encargado de negocios, Brendan O´Brien, asume su cargo en medio de una de las peores crisis diplomáticas según los analistas, donde el Gobierno liderado por Nayib Bukele no ha mostrado interés en fortalecer las relaciones, al contrario, se está aislando de la comunidad internacional debido a las acciones que como Estado se han ejecutado desde mayo a la fecha.

La sorpresiva salida de Jean Manes del país se dio a conocer el pasado 22 de noviembre en una entrevista televisiva, e informó que ponía “una pausa“ a las relaciones bilaterales, ya que el GOES no mostraba interés en mejorar la relación. Al contrario, Manes sostuvo que El Salvador no tomó el puente que Washington había tenido para recuperar “el camino democrático”.