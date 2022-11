Brasil y Portugal en octavos de final de la Copa Mundo 2022

Rebeca Henríquez

A solo tres días para el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundo Catar 2022, algunos equipos intentarán conseguir los últimos puntos para meterse en los octavos de final. La jornada del lunes finalizó con 14 goles, entre una victoria que generó Brasil ante Suiza con la que consiguió el boleto a la siguiente ronda, Camerún y Serbia protagonizaron el último encuentro en horario de 4:00 a.m. Corea del Sur y Ghana con un partido dramático donde los africanos consiguieron la ventaja y Portugal consiguió el boleto a la siguiente fase contra Paraguay. Este es el resumen de la jornada del lunes.

Brasil, avanza a octavos más invicto que nunca

Brasil avanzó a octavos con un invicto intocable y como el líder del grupo G, luego de la victoria que consiguió con un marcador mínimo ante Suiza en el segundo juego de la fase, encuentro donde los europeos no pudieron igualar el marcador pero siguen en la segunda posición del grupo con 3 puntos. Por debajo están Camerún y Serbia con 1.

La verdeamarela insistió, género y atacó. Fue mayor el dominio que Brasil impuso sobre la zona del equipo europeo, no dejó de presionar y a pesar del gol anulado sobre los 66’, al jugador del Real Madrid Vinicius Jr., el deseo por alcanzar la ventaja no decayó y a los 83’, vino el único gol, que se convirtió en la victoria, de los botines del mediocampista Casemiro, ex estrella del Real Madrid.

El gol vino tras una jugada colectiva de toque a toque que produjeron Marquinhos, Vinicius y Rodrygo, para asistir al jugador de los ‘red devils’, Casemiro, quien recibió el balón y mandó un potente disparo a la meta que defendía Yann Somer, arquero de Suiza. El cuadro brasileño sigue invicto en la fase de grupo.

Este partido fue dirigido, como árbitro central, el salvadoreño Iván Barton.

Frenético encuentro entre Camerún y Serbia

Una lluvia de goles dejó el último encuentro que se disputará a las 4:00 a.m. (hora El Salvador), previo al tramo final de la fase de grupos de la Copa Mundo, y es que, Camerún y Serbia produjeron un empate de 3-3 en el Al Janoub Stadium, para repartir un punto cada uno y ubicarse en la tercera y cuarta posición del grupo G, respectivamente.

El marcador lo abrió el jugador francés con nacionalidad camerunesa Jean-Charles Castelleto, para los africanos, a solo 29 minutos del partido. Sobre el fin del primer tiempo, Strahinja Pavlovic (45+1’) y Sergej Savic (43+3’) y en el regreso del entretiempo Aleksandar Mitrovic (53’) pusieron el 1-3 con ventaja para Serbia, pero sobre los 63’ y a los 66’, Vicent Aboubakar y Choupo-Moting emparejaron el encuentro para dejarlo 3-3.

Ghana vence a Coreano del Sur y piensa en los octavos

Ghana obtuvo la victoria en un dramático encuentro ante Corea del Sur en el segundo partido de la fase del grupo H. Los africanos iniciaron ganando sobre los 24’ y 34’ del encuentro pero, los surcoreanos se agrandaron en el terreno de juego y empataron el marcador para tratar de conseguir la ventaja que necesitaban para ascender. Sin embargo, los ghaneses consiguieron el gol del empate, y a pesar de la intensidad con la que los surcoreanos buscaron estabilizar el marcador, la marca no llegó.

Abdul Karim consiguió el primero para el equipo africano a los 24 minutos del partido en el Education City Stadium, y Mohammed Kudus dobló la ventaja sobre la media hora (34’), resultado con el que Ghana se fue al entretiempo con una victoria parcial, porque los coreanos consiguieron igualar el marcador en solo 5 minutos con un doblete de Cho Gue-sun (58’, 61’).

En el segundo tiempo también Kudus marcó doblete para otorgarle los tres puntos a Ghana y dejarlos en el segundo lugar de la tabla.

Portugal se encamina líder a los octavos de final

Portugal cerró como líder del grupo H y confirmó su presencia en los octavos de final, tras la victoria de 2-0 que consiguió este lunes ante Uruguay, en el segundo partido del grupo. Los portugués consiguieron una victoria ante Ghana en el primer encuentro y el equipo sudamericano un empate sin goles contra Corea del Sur, ante los números, la selección europea fue la más favorecida.

El goleador del último encuentro de este lunes fue Bruno Fernandes, con el primero a los 54’. Un gol que partió desde el sector izquierdo y se filtró sin problema a la red de los uruguayos, Cabe destacar que la marca se la atribuyeron en primera instancia a Cristiano Ronaldo porque se vió un leve contacto con la pelota y el jugador, pero la FIFA determinó que la marca fue de Fernandes. El mismo jugador dobló la ventaja a los 90+3’ por la vía penal, con la que la selección de uno de los actuales exponentes del fútbol ya está en la siguiente ronda.