Botar basura en la calle será sancionado con multas o trabajos comunitario

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Los diputados de Nuevas Ideas presentaron una reforma al Código Penal, con el fin de que las personas que lanzan basura a las calles sean sancionadas con multas económicas o trabajo comunitario. El diputado Rodrigo Ayala sostuvo que han visto todos los desastres que ocasiona la basura que las personas lanzan en las calles, lo cual genera una gran acumulación de desechos y hay afectaciones a la salud de la ciudadanía.

En ese sentido, dijo Ayala, “necesitamos vivir en un país sano y garantizar la limpieza en las calles, los ríos y las playas. Evidentemente es una cuestión de sumar esfuerzos. Por ello, estamos presentando esta iniciativa para reformar el Código Penal”.

El oficialista agregó que si bien las municipalidades tienen la facultad de emitir ordenanzas para reducir la mala disposición de la basura, también se necesita que el Estado tome acción, con el propósito de sancionar a quienes provoquen daños al medio ambiente, por tal es la reforma al artículo 397, el cual quedaría de la siguiente manera:

“El que disponga indebidamente de la basura, ensuciando, arrojando, abandonando la misma u otros materiales o desechos, en aceras, calles, carreteras, playas, riberas de ríos o lagos, bosques, parques nacionales o disponga de basura en formas no autorizadas por las leyes medio ambientales será sancionado con diez a treinta días multa la cual podrá ser sustituida por 3 a 10 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública”.

El artículo tiene un agravante, será “cuando la persona que dispone indebidamente de la basura arroje o abandone la misma en lugares no autorizados siempre que las cantidades de basura superen las diez libras, en dicho caso la sanción será de multa de cincuenta a cien días multa”.

La propuesta no menciona como tal la cantidad de dinero que se impondría de multa. Sin embargo, Ayala sostuvo que la idea no es afectar el bolsillo de los salvadoreños, “en otras palabras, si hay una multa económica que la persona no puede pagar, entonces tendrá que responder con trabajo comunitario por sus acciones”.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el monitoreo realizado en 2019 en 55 ríos del país, 17 tenían “mala calidad” y 5 tenían “pésima calidad” siendo el agravante la contaminación por la disposición final de basura o desechos sólidos de la ciudadanía.

Si un ciudadano bota basura en la calle y visto, será la Policía Nacional Civil quien agarrará el caso y lo enviará a un Juzgado de Paz, quien determinará que sanción le impondrá.