Bolsonaro descarta establecer cierre total en Brasil por Covid-19

Brasilia/Prensa Latina

El presidente Jair Bolsonaro criticó una vez más la adopción de medidas restrictivas para intentar frenar el avance de la pandemia de Covid-19 y descartó un lockdown (confinamiento total) en Brasil.

‘Sería mucho más fácil que nos quedáramos quietos y nos tranquilizáramos, no tocáramos este tema o nos reuniéramos, como quieren algunos. El cierre nacional. No habrá cierre nacional’, afirmó Bolsonaro durante una visita al municipio de Chapecó, en el oeste del sureño estado de Santa Catarina.

Para el exmilitar, resulta necesario buscar alternativas a las disposiciones de distanciamiento social, como el cierre del comercio.

‘Buscaremos alternativas, no aceptaremos la política de quedarse en casa, cerrar todo, bloquear. El virus no va a desaparecer. Este virus, como otros, está aquí para quedarse, y se quedará de por vida. Es prácticamente imposible erradicarlo’, manifestó el gobernante.

Se pronunció a favor del llamado tratamiento precoz, con el uso de fármacos sin eficacia probada contra la enfermedad y que, según la Asociación Médica Brasileña, deberían tener prohibido su uso contra la Covid.

‘No sé cómo salvar vidas, no soy médico, no soy enfermero, pero no puedo elegir la libertad del médico o incluso de la enfermera. Tiene que buscar una alternativa a eso’, reiteró.

Varias veces en su discurso, Bolsonaro reiteró que los médicos tienen autonomía y libertad para elegir el tratamiento a aplicar, incluidos los fármacos no probados para la dolencia, como la cloroquina.

Las acciones para restringir el movimiento de personas son defendidas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la pandemia en el país, que vive su mayor apogeo y actualmente supone una de cada tres muertes por el patógeno en el mundo. En la misma jornada, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación científica de América Latina, abogó por la adopción o el mantenimiento de medidas de confinamiento para contener la propagación del virus.

Un nuevo boletín del Observatorio Covid-19 de Fiocruz advierte sobre la posibilidad de que la pandemia se mantenga en niveles críticos en el país durante todo abril, lo cual prolongaría la crisis sanitaria y el colapso en el sistema de salud. Tal análisis muestra que el patogeno y sus variantes siguen circulando intensamente por todo el territorio nacional.

Además, la sobrecarga de los hospitales, observada por la ocupación de las camas de la Unidades de Cuidados Intensivos, sigue siendo elevada.

Hasta la fecha Brasil acumula 336 mil 947 pérdidas de vida y 13 millones 100 mil 580 contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.