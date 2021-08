Bolivia advierte que secretario general de la OEA debe renunciar

La Paz/Prensa Latina

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, advirtió que el secretario general de Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debe renunciar antes de ser echado del cargo.

En entrevista con medios estatales bolivianos, Mayta señaló que Almagro se cree dueño de la OEA y no hace nada para la unidad y la integración de los países de América, pues su rol es contrario a intereses de la región.

Asimismo, subrayó que la OEA no contribuye a la articulación de consensos y tampoco sus acciones están en sintonía con medidas proactivas e inteligentes ante las necesidades de los países miembros, sobre todo ahora en medio de la pandemia de Covid-19.

‘Para nosotros, un objetivo es que Almagro no puede seguir siendo secretario general de la OEA y Bolivia va a trabajar para eso, no por una cuestión solo de Bolivia, sino porque su comportamiento, su forma de actuar no es saludable para la OEA misma’, destacó el jefe de la diplomacia del Estado Plurinacional.

El viernes último, el presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó en una cumbre del Grupo de Puebla que la OEA responde a intereses de Estados Unidos.

‘Si no le ponemos coto (a la OEA) seguramente querrán nuevamente trascender fronteras y querernos influenciar’, señaló el jefe de Estado en el foro virtual que celebró el segundo aniversario de la referida alianza.

Almagro es cuestionado, además, por su participación en las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia, sobre todo por su denuncia basada en un informe preliminar de un supuesto fraude.

Dicho documento provocó una escalada de violencia en el país en contra de autoridades, militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo.

La crisis política generada indujo la renuncia del entonces presidente, Evo Morales, quien denunció un golpe de Estado.