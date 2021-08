“Blue“, el líder de la MS que la CSJ no quiere extraditar a EE.UU

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia están reteniendo la extradición de Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue”, quien es miembro de la Mara Salvatrucha (MS13) y principal cabecilla del programa de la costa este, en Estados Unidos. A pesar que el 10 de junio, la Corte Plena había acordado su extradición, minutos después, los magistrados impuestos por la Asamblea oficialista pidieron a la Corte revocar dicha decisión, así lo reveló una investigación periodística.

En la actualidad, la Corte Plena ya tiene una mayoría afín a los intereses del Ejecutivo; los 5 impuestos el primero de mayo tras la destitución de los legítimos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Así como los 5 magistrados electos a finales de junio. Sin embargo, hasta la fecha, aún no se ha vuelto a tocar el tema en las sesiones de la Corte Plena; mientras que el país norteamericano espera al “Blue“ para ser juzgado por los presuntos actos de terrorismo que habría dirigido en Virginia y New York.

Según reveló La Prensa Gráfica, fuentes del Órgano Judicial han confirmado que los magistrados impuestos siguen “maniobrando” para revertir la autorización de la extradición, solicitada por los Estados Unidos.

Entre los argumentos de ese “frenón” para no extraditarlo es que “se requiere” de un mayor análisis jurídico para asegurarse que se cumplan las garantías sobre los derechos del pandillero salvadoreño.

Dentro de dicha investigación periodística, se citan documentos de la Corte del Distrito Este de Virginia (EEUU) de las que el medio salvadoreño tuvo acceso. En este, afirmó que “Blue” forma parte de un listado de 15 cabecillas de la MS que son requeridos por la justicia estadounidense.

Puesto que el pandillero tenía el poder de “influenciar y presionar a través de acciones violentas para obtener concesiones del gobierno de El Salvador para alcanzar metas políticas y actuar en retaliación por las acciones del gobierno salvadoreño en contra de miembros y líderes de la MS”, cita textualmente el documento. Aunque hay que resaltar que no se menciona a ningún partido político.

En ese contexto, el expresidente de la República, Mauricio Funes, informó que supuestamente “la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador tiene audios en los que se registran conversaciones entre Osiris Luna Meza, Director General de Centros Penales, y Carlos Marroquín, titular de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, con pandilleros, en las que éstos le advierten al Gobierno que si la CSJ autoriza la extradición de sus cabecillas a EEUU romperán el compromiso de reducir los homicidios”, denunció Funes.

Dejando entrever que el Gobierno liderado por Nayib Bukele ha negociado la reducción de homicidios a nivel nacional por la no extradición de los principales cabecillas y por ende, del pandillero “Blue”. Y que de hecho, ha sido una de los ejes que más ha resaltado el gobierno central desde la implementación del “Plan Control Territorial”, la “reducción histórica de los homicidios”.

Funes aseguró que “en los audios, los pandilleros le advierten además a los funcionarios de Bukele que el gobierno debe cumplir los compromisos de entregar dinero a sus familiares, concederles beneficios carcelarios y no autorizar la extradición de pandilleros a EE.UU”.

“A eso se debe que la Corte Plena actual que controla Bukele haya bloqueado a la fecha la extradición del “Blue” a EE.UU para ser juzgado por las cortes federales de ese país”, dijo el exmandatario.

La no extradición no es importante, al menos para el oficialismo en la Asamblea, puesto que el diputado Romeo Auerbach, de GANA, afirmó el mes pasado que dicha decisión “le compete al órgano judicial” y no a los diputados.

Mientras que a la diputada Marleni Funes, del FMLN, las declaraciones del exmandatario salvadoreño son preocupantes, porque, si llegase a ser cierto, “eso sería realmente lamentable para la población, porque acosta de la sangre de los salvadoreños él (Bukele) habría ganado y peor aún de ser cierto, el Plan Control Territorial sería una falacia para extraer dinero público y no para combate a la criminalidad. Por el bien del país esperaría no fuera cierto porque realmente sería un retroceso, nos estaría gobernando un gobierno sobornado por pandillas”, manifestó.