Bloqueo de EEUU, peor atropello a derechos humanos en Cuba

La Habana/Prensa Latina

Para la abogada afroamericana Rosemarie Mealy el bloqueo de Estados Unidos es hoy el peor atropello contra los derechos humanos del pueblo cubano.

«Dejen vivir a Cuba, este país tiene derecho a vivir sin bloqueo», dijo a Prensa Latina la también escritora, periodista y profesora universitaria al referirse a su experiencia durante un mes en la isla.

Muchas veces en Estados Unidos reclamamos el fin del bloqueo, pero quizás nos falta saber más sobre el impacto real que tiene en la vida de los cubanos, en su cotidianidad.

Enfrentan la escasez de alimentos, de medicamentos y otras necesidades y es admirable el espíritu de resistencia y resiliencia del pueblo, enfatizó.

Mealy, quien ha visitado a Cuba por más de 40 años, afirmó que viene a la mayor de las Antillas en representación de miles de personas que en territorio estadounidense se oponen a esa política extendida en el tiempo por más de seis décadas.

Siempre regreso –añadió- porque además soy una mujer negra y me siento libre, sin el temor de que la policía me mate o me ataque por el color de mi piel como ocurre con frecuencia en Estados Unidos.

Creo en el socialismo y siempre he defendido a la Revolución cubana, acotó Mealy, condecorada en 2011 con la medalla de la Amistad que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba a propuesta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

En esta oportunidad, la visita fue para impartir un seminario en la Universidad de La Habana sobre la vigencia del pensamiento del líder cubano Fidel Castro y del afroamericano Malcom X, invitada por la Facultad de Lenguas Extranjeras.

Autora del libro Fidel y Malcolm X, memorias de un encuentro, Mealy comentó que muchas veces vino a la isla después de aquel primer viaje en 1972 con el quinto contingente de la Brigada Venceremos.

Actualmente miembro de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria IFCO-Pastores por la Paz, anticipó que en Nueva York se preparan actividades de apoyo a Cuba previo a la presentación en la Asamblea General de la ONU del proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo.

Por trigésima ocasión, los días 2 y 3 de noviembre se discutirá allí el texto, que ha recibido en todos estos años el respaldo mayoritario de la comunidad internacional.

Solo en los primeros 14 meses de la administración de Joe Biden los daños causados por el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos ascienden a seis mil 364 millones de dólares, según datos oficiales.