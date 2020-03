Bloqueo de $109 millones tiene intereses electorales, afirma Carolina Recinos

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Cualquier discusión que esté en cuestión de inquietudes o cosas que no le parezcan está en el seno de una conducta interesada electoral y no dirigida en garantizar al Ejecutivo los recursos, y que no continúe con una estrategia que por primera vez está teniendo resultados y está disminuyendo la violencia”, expresó la comisionada presidencial Carolina Recinos, ante la tardanza de los partidos políticos en no aprobar los fondos para la fase III del Plan Control Territorial. Posteriormente, se conoció que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto había dado un dictamen favorable al préstamo, por lo que se espera que sea aprobado por el pleno legislativo el próximo jueves.

La Comisionada Presidencial, Carolina Recinos aseguró que ya se entregó toda la información requerida para el préstamo de $109 millones de dólares para financiar el Plan Control Territorial en su tercera fase, por lo que la oposición en aprobarlo es con base a argumentos políticos y no técnicos.

La funcionaria explicó que se ha dado toda la información requerida a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y se ha presentado personal hasta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y continúa la negativa de los parlamentarios en aprobar estos fondos. Situación que ya cae en un interés político electoral, y no en la búsqueda de intereses de la ciudadanía, reiteró.

“Espero que salgan de esa decisión que han tomado de bloquear los recursos y procedan a aprobarlos, porque no es para el Gobierno, ni bienestar del presidente, ni de funcionarios que laboramos ahí. Esto es para la población, para la gente sencilla. Gente que probablemente no sabemos, porque no está dirigido a territorios estratégicos, sino que es una estrategia nacional y de vida”, recalcó Recinos.

Comisión de Hacienda aprueba los $109 millones

Este lunes, la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto se reunió nuevamente para discutir sobre la aprobación de los recursos para la Fase III del Plan Control Territorial, y tras la reunión aprobó el dictamen favorable, sin los votos del Grupo Parlamentario del FMLN, al considerar que existen aún vacíos dentro de la propuesta del Gobierno.

La aprobación de este dictamen fue debido al apoyo del partido ARENA, quien hasta ayer se oponía a estos recursos por supuestas incongruencias, por lo que este lunes se modificó el dictamen incrementando algunas compras en zapatos, uniformes, vehículos para la Policía Nacional Civil (PNC).

Anabel Belloso, diputada del FMLN explicó que “apoyamos la seguridad y hemos dado recursos para ello a este gobierno. Pero los cambios que propuso ARENA para votar no resuelven los cuestionamientos sobre los $109 millones de dólares, sigue prevaleciendo la poca transparencia y posibles conflictos de interés”, agregó la diputada.

Durante la reunión, la Comisión de Hacienda recibió al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quién puso a disposición de la Policía la iniciativa Smart City para la seguridad del centro histórico de San Salvador, que tendrá 1,335 cámaras de video vigilancia.

Asimismo, contó con la presencia del padre José María Tojeira, del IDHUCA, quien invitó a los parlamentarios a legislar a favor de combatir la delincuencia y evitar las violaciones a los derechos humanos. Además el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes reiteró que hay resultados evidentes sobre la aplicación del Plan Control Territorial, en temas de seguridad.