Bitcoin criticado por economistas

César Ramírez

@caralvasalvador

Potencial ruina económica es la incertidumbre colectiva.

El FMI (23NOV021 cnn español) “hizo público este lunes los resultados de la misión técnica que visitó El Salvador, allí incluye aciertos, recomendaciones como no usar el Bitcoin como moneda de curso legal y algunas advertencias como el posible crecimiento de la deuda pública al 95% del producto interno bruto (PIB) hacia 2026, debido a la “ausencia de medidas decisivas de política económica para corregir los desequilibrios fiscales y alivianar estas limitantes al crecimiento”; mientras el economista Peter Schiff señaló el peligro del uso del Bitcoin “El Salvador compró otras 150 unidades de la moneda virtual aprovechando la fuerte caída de su valor a un precio promedio de unos 48.670 dólares”… el economista vaticinó: “se avecinan muchas más caídas ¿Cuánto dinero de los contribuyentes pretendes despilfarrar” escribió el economista; la respuesta de Bukele fue: “Ninguno. Estamos en verde desde de nuestra última compra, en menos de 24 horas. Sabes “boomer”, tenemos 44.106 onzas de oro en nuestras reservas. Valen 79 millones de dólares 0,37% menos que hace un año. Si lo hubiésemos vendido un año atrás y comprado Bitcoin, ahora valdría 204 millones de dólares” (05DIC021 RTC Sputnik); esas situaciones nos colocan en una precaria deriva de afirmaciones, cuando la realidad dolarizada nos atrapa en muchas limitantes económicas como el precio de los productos básicos, la gasolina, el aumento del costo de combustibles, mientras la mayoría de la población rechaza el Bitcoin como moneda de uso cotidiano.

La volatilidad es extrema en el Bitcoin, así el 4 de diciembre 2021 “Los precios del Bitcoin se desplomaron durante la noche a un mínimo de US$ 43.000 a las 10:30 am ET de éste sábado, la criptomoneda había caído más del 13% en las 24 horas anteriores, de US$56,294 a US$ 48,309 una pérdida de US$8,000 (CNN); mientras el 07DIC021 su precio a las 21:10 UTC era US$50,756.00 una verdadera aventura de compra-venta-neutral como afirman los corredores de bolsa, en el fondo es azar y apuesta del dinero del pueblo ¿quién autoriza la compra de esas monedas? ¿qué límite tiene la operación compra-venta-neutral? ¿qué defensa tenemos en caso de una caída sin retorno?

Como si fuera poco nuestra condición democrática se deteriora con los continuos señalamientos de EEUU por corrupción, socavar la democracia y ahora prisioneros políticos, además persecución a críticos del gobierno… mientras tanto florece el descontento popular en las calles de las ciudades.

amazon.com/author/csarcaralv