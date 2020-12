Intimissimun

BESOS, TAPABOCAS Y NUEVAS RELACIONES SOCIALES POR COVID 19

Por César Ramírez CARALVÁ

El tapaboca es un accesorio que ha cambiado nuestro modelo tradicional de encuentro social, no obstante disminuye la expresión facial de labios, boca, sonrisa, énfasis bucofacial, visibilidad de la lengua, signos mínimos de aprobación etc. ellos son una conducta primate, reflejo de nuestra sociabilidad ancestral y selección natural entre la especie hominidae.

La expresión facial implica el rostro, boca, labios, mejías, ojos etc., pierde fuerza con el tapaboca (mascarilla, nasobuco) su uso generalizado es un límite que oculta pequeños guiños afirmativos, negativos, irónicos, sugestivos etc. en las poblaciones implica también ritos sociales funerarios, festivos, deportivos etc. Aunque para evitar esa ausencia de expresión en algunas naciones se promueven mascarillas transparentes, no se trata de una vanidad de primer mundo, sino la falencia de exactitud en el énfasis de la palabra y el momento emotivo.

Es importante esta condición del tapaboca para la prevención del COVID 19, otras naciones regalan el accesorio, el resultado fue es positivo.

La pandemia implementa otra barrera cultural, la forma reproductiva, si el inicial beso es una caricia inofensiva en la mejilla, los juegos orales de ósculos son considerados por antropólogos como parte de la selección de afinidad genética, así el intercambio de secreciones de saliva, las bacterias y el código genético llega a interpretarse como afines o no a la reproducción de la pareja; en estos tiempos la pasión juvenil (adultos, ancianos) de besos babeantes quizás implique un nuevo límite a la reproducción humana; al aumentar la consciencia del Covid 19 por su acción letal, la intimidad de los besos apasionados quizás se considere un delito, en consecuencia los humanos dejaremos de reproducirnos poco a poco, probablemente los besos y el documento de inmunidad se convierta en el nuevo signo de segregación social. Es posible que al eliminar los besos se norme otra conducta, ya no como signo de amistad sino de potencial contagio, es deprimente esta situación debido a que muchos virus no desaparecen nunca: influenza, VIH, sarampión, poliomielitis, hepatitis, viruela etc., algunos necesitan vacunas con refuerzos anuales, así surge el pensamiento a largo plazo de los besos, intercambio de secreciones, cuidado de los niños y niñas etc.

Los cambios culturales de COVID 19 implementarán una nueva forma de comunicación social y en el sistema capitalista probablemente será la tecnología que sustituirá estas antiguas formas de relaciones sociales, incluso el tabú sexual de los niños de probeta, óvulos congelados, selección generacional por catálogos de esperma, nos transformará en otra humanidad, tal vez la buena noticia sea que al menos en esta generación seguiremos a la antigua, besos y abrazos a discreción de la pandemia… aceptamos la pandemia pero no debe paralizar nuestra acción social o política, al menos por este momento.

