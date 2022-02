Beijing 2022: Atleta argentino resalta organización de Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing

BUENOS AIRES/Xinhua

El atleta argentino Franco Dal Farra manifestó su impresión por la infraestructura montada por China para desarrollar los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, y consideró que “la organización estuvo a la altura de las circunstancias”.

En entrevista con Xinhua, el esquiador se dijo “decepcionado” con su desempeño en la competencia, pero destacó que “nunca” olvidará la experiencia.

“Mi primera experiencia me topó con unas condiciones muy difíciles de esquiar, muchos atletas han dicho que es la pista más difícil de su carrera deportiva”, explicó Dal Farra, de 21 años.

El atleta, oriundo de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia argentina, compitió en tres pruebas de esquí en la cita olímpica: fue 65 en esquiatlón masculino, 74 en sprint estilo libre y 86 en 15k clásico.

“Mi desempeño fue bastante pobre, estuve enfermo los primeros días que llegué acá y no me supe recuperar ni adaptar bien a la pista (…) Ninguna de mis carreras fueron lo que esperaba ni pretendía, con la salvedad del ‘sprint’”, admitió el joven. Dal Farra comentó sin embargo su grata impresión con la Villa Olímpica, al destacar “la infraestructura que significa construir un lugar desde cero para albergar tantas personas y el orden que le pudieron dar a todo”.

“Deportivamente puedo decir que estoy un poco decepcionado por cómo se me dieron las cosas, pero fuera de lo deportivo me encantó todo lo que viví y es algo que no voy a olvidar nunca”, resaltó.

El esquiador se mostró sorprendido además por “la cantidad de material que traen los grandes equipos para acondicionar sus lugares y hacer sentir a los atletas que están en casa”.

“La organización estuvo a la altura de las circunstancias. China tuvo todo controlado en todo momento y los voluntarios realmente trabajaron mucho antes y durante los Juegos para poder llevarlos a cabo”, completó.

Dal Farra, quien fue abanderado de la delegación de seis atletas argentinos en estos Juegos, es hijo de la también olímpica Inés Alder (participó de los Juegos de Invierno Albertville 1992, en Francia).

Esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno empezaron en Beijing el 4 de febrero y se extenderán hasta el domingo 20 de febrero.

De esta manera, la capital china se convirtió en la primera ciudad en el mundo en acoger tanto los Juegos Olímpicos de Verano (2008) como los de Invierno.