Becky G y Karol G lanzan “MAMIII”

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Las superestrellas globales Becky G y Karol G acaban de lanzar un poderoso sencillo denominado “MAMIII”. Con un irresistible ritmo bailable y letras pegajosas, la tan esperada colaboración está destinada a convertirse en un himno empoderador que inspira una actitud de fuerza, independencia, positivismo y estilo, tal y como una “MAMIII” (mami).

“MAMIII” ya está disponible en todas las plataformas digitales de música via Kemosabe Records/RCA Records/Sony Music Latin

El sencillo fue producido por el hitmaker Ovy on the Drums, y fue escrito por Ovy, Becky G, Karol G y Elena Rose.

El poderoso dúo que forman estas dos reinas de la música viene de tiempo atrás, ya que ambas colaboraron en una canción de Mau & Ricky (“Mi Mala”) en 2018 y desde entonces habían querido reunirse una vez más.

Acerca de Becky G

La joven cantante, compositora, actriz y activista Becky G nació para estar en los escenarios y su carrera multifacética promete convertirla en una figura icónica. Los logros de la superestrella global de veinticuatro años de edad incluyen tres éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard, un papel protagónico en “Power Rangers” y participó como estrella invitada en la serie ganadora del premio Emmy, “Empire”. Su exitosa carrera también incluye el lanzamiento de su propia marca de belleza Treslúce así como su programa de Facebook Watch denominado “Face to Face con Becky G”.

Ha realizado giras junto a grandes artistas como Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony y Jason Derulo y ha grabado colaboraciones con Daddy Yankee, Maluma, Anitta, Natti Natasha, ZAYN, Bad Bunny, Ozuna, Pitbull y CNCO, entre otros.

Becky G ha ganado el American Music Award como Artista Favorita Latina por dos años consecutivos (2020 y 2021) así como el premio E! People’s Choice al Artista Latino del 2020. También ganó el Latin American Music Award como la Artista Femenina Favorita en 2018 y 2019. Además, en 2018 recibió el Latin AMA por Canción Urbana Favorita (por “Mayores”); y fue galardonada con el premio Diamond Play Button de parte de YouTube por haber sobrepasado 10 millones de suscriptores en la plataforma digital (actualmente cuenta con más de 19 millones).

Nieta de inmigrantes mexicanos, nacida y criada en Inglewood, California, Becky no ha sido ajena a las dificultades que vive su comunidad, ya que apasionadamente utiliza su enorme plataforma para denunciar la desigualdad y concientizar sobre temas sociales actuales, como Black Lives Matter y DREAMers, y se ha propuesto contribuir al bienestar de su comunidad a través de esta labor.

La joven fue honrada con el premio Agente de Cambio en Premios Juventud 2020 por su espíritu activista y utilizar su plataforma para inspirar un cambio positivo. En los Latin American Music Awards 2019 recibió el premio Evolución Extraordinaria por el éxito fenomenal que ha logrado a su corta edad. También fue galardonada por la Academia Latina de la Grabación como una de las Mujeres Jóvenes Líderes del Entretenimiento (Leading Ladies in Entertainment – 2018) y por su ciudad natal, Inglewood, California, por sus contribuciones a la comunidad hispana. Así mismo, ha sido reconocida como una de las “18 adolescentes que sacuden la cultura pop” ( “18 Teens Shaking Up Pop Culture”) de Rolling Stone y una de las 21 artistas menores de 21 que han logrado ser exitosas ( “ 21 Under 21 “) de Billboard.

La multifacética estrella ha sido co-presentadora de una serie de prestigiosas galas de premios a lo largo de los años, incluyendo los European Music Awards 2019 (MTV) y el especial televisivo de los Latin GRAMMY ELLAS.

Asimismo, en 2020 como iniciativa propia desarrolló y produjo su podcast En La Sala con Amazon Music-Live, que presentó desde el salón de su casa durante el confinamiento por la pandemia COVID-19, con el que en cada episodio donó 10 mil dólares a organizaciones sin fines de lucro y habló con importantes invitados, desde la vicepresidenta electa Kamala Harris sobre política hasta la estrella del reggaetón J Balvin sobre salud mental. Recientemente estrenó su propio programa de televisión en Facebook “Face to Face with Becky G” y su primera entrevista fue con Demi Lovato.

Tras haber lanzado exitosas colecciones de marcas de maquillaje para Colourpop, Becky G recientemente lanzó su propia marca de belleza, nombrada Treslúce. Treslúce Beauty crea, celebra y apoya la herencia y la cultura latina, con fórmulas de alto rendimiento, conscientes y aptas para veganos que ofrecen un arte de alto impacto. Treslúce se inspira en la herencia mexicana de Becky y pretende celebrar todas las culturas latinas.

Cabe mencionar, que actualmente la artista también es embajadora de la marca Xfinity Comcast así como Michelob Ultra Pure Gold.

Cabe destacar, que en octubre de 2019 Becky lanzó su álbum debut MALA SANTA, que fue certificado 8X Platino en EE.UU, Platino en España y Oro en México. Haz clic AQUÍ para escuchar y/o descargar el álbum.

Acerca de Karol G

Reconocida internacionalmente como la artista femenina líder más relevante del momento, Karol G se ha convertido no solo en un ícono de la cultura pop sino en una potencia importante e influyente en la música latina a nivel global. Ha colaborado con artistas grandes como Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Luis Fonsi, Nicki Minaj, Nicky Jam, Ozuna, Quavo, Jonas Brothers y muchos más. Es la cantautora de los éxitos más importantes de la música latina, incluyendo “Tusa” junto a Nicki Minaj, la cual se convirtió en la canción latina #1 del 2020, después de un recorrido en la cima de todos los charts globales.

Karol G es ganadora de un Latin GRAMMY e infinitos premios, incluyendo 50 certificaciones de Diamante por la RIAA en los Estados Unidos. Tras logros imprescindibles, la superestrella ha demostrado una transición perfecta hacia mercados internacionales, rompiendo barreras de lenguajes y de estereotipos. Cerrando el 2020, fue proclamada por Billboard como la artista latina #1 del mundo por segundo año consecutivo.

Además, es la artista femenina con mejor desempeño en ventas generales, contando con más de 24 mil millones de reproducciones a nivel global y más de 80 millones fanáticos en sus redes sociales. Demostrando su poder como potencia artística internacional, su disco más reciente, “KG0516” hizo historia con el debut más grande para un álbum en español de una artista femenina latina. El disco se apoderó de la posición #1 de los listados “Top Global Álbum Debuts” de Spotify, “Top Latin Albums” de Apple Music y “Top Latin Albums” de Billboard. Obteniendo el mejor desempeño de un disco en español por un acto latino femenino, “KG0516” cerró su primera semana de lanzamiento con más de 24 mil unidades vendidas, y actualmente cuenta con más de 11 mil millones de streams combinadas de audio y video en las plataformas digitales de música.