Bayern sentencia en Londres, Barcelona salva los muebles en Nápoles

Paris/Francia/AFP

Bayern de Múnich prácticamente sentenció el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras imponerse 3-0 al Chelsea en Londres, mientras que el Barcelona salvó los muebles empatando 1-1 en Nápoles.

Barcelona, no obstante, no tendrá que fiarse en el Camp Nou el próximo 18 de marzo ante un rival que se defiende bien y es peligroso a la contra y que, además, no podrá contar con el chileno Arturo Vidal, fue expulsado en el minuto 89 por doble amarilla.Tampoco jugará Sergio Busquets, por acumulación de amarillas.

No fueron las únicas noticias negativas para el Barça, ya que en el descuento Gerard Piqué se lesionó en un tobillo y será duda para el Clásico ante el Real Madrid del próximo domingo.En Stamford Bridge, el Bayern demostró mucha más solidez que el Chelsea.En la primera parte dominó el juego y contó con varias ocasiones para marcar, aunque larguero (35, a remate de cabeza de Thomas Müller) y el argentino Willy Caballero, que por quinto partido consecutivo dejó en el banquillo a Kepa Arrizabalaga, evitaron que el marcador se moviese antes del descanso (minutos 15, 26, 28 y 30).

Pese al dominio germano, el Chelsea contó también tuvo un buen par de acciones para ponerse por delante (Olivier Giroud en el 34 y Marcos Alonso en el 43).

El campeón de la Bundesliga acabaría derribando el muro ‘Blue’ en el inicio del segundo tiempo, con dos combinaciones entre Serge Gnabry y Robert Lewandoski que acabaron con los centros del polaco y el doblete del internacional alemán (51 y 54).

Y Lewandowski dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria tras anotar el tercero, en empujando en boca de gol un centro de Alphonso Davis tras una gran internada del canadiense por la banda izquierda (76).

Messi en casa de Maradona

En una reciente entrevista, Lionel Messi declaró que “hoy por hoy no nos alcanza para pelear por la Champions” y el juego mostrado por el Barcelona en el San Paolo napolitano durante casi una hora pareció dar la razón al capitán.

Sin profundidad ni desborde en ataque, abusando del pase horizontal, el Barça se marchó al descanso sin un solo disparo en la primera parte.

Tampoco el Nápoles ofreció mucho más, pero en el único disparo entre palos, Dries Mertens la colocó en la escuadra para poner en ventaja a los locales (30).

En el templo que idolatra a Diego Maradona, Messi dio un paso adelante en la segunda parte y la imagen que dio el campeón español fue algo mejor.

El francés Antoine Griezmann, rematando un centro del portugués Nelson Semedo, logró el empate que dio tranquilidad a los azulgranas (57), pero de cara a la vuelta en el Camp Nou no deberá fiarse ante un rival que demostró que ha mejorado mucho en las últimas semanas, con un buen juego defensivo colectivo y peligroso a la contra.

“Sabíamos que ellos en una jugada podían marcar la diferencia y así lo hicieron. Al final el resultado fue un empate y todo sigue abierto”, advirtió el arquero colombiano del Nápoles David Ospina.

“Ha sido un partido igualado, ninguno de los dos equipos ha generado ocasiones de gol, ni ha encontrado, sobre todo nosotros en la primera parte, los espacios”, explicó por su parte el entrenador del Barça Quique Setién a la televisión Movistar Liga de Campeones.

Hoy se cerrará la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, con el duelo estelar entre el Real Madrid y el Manchester City, y el partido, más desequilibrado en principio, entre el Lyon y la Juventus.