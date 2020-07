Miguel Pereira pide conocer comunidades donde Salud practica pruebas COVID-19

@DiarioCoLatino

Debido al incremento de casos de COVID-19 en el municipio de San Miguel, el alcalde Miguel Pereira pidió al ministro de Salud Francisco Alabí explicar el plan para atender la pandemia, así como los lugares y el número de pruebas practicadas a diario, a fin enfocar el trabajo en esas comunidades y disminuir las personas contagiadas con el virus.

“No quieren compartir las estadísticas con la comisión municipal de Protección Civil dónde están los casos de COVID-19, le pido al ministro más seriedad, más institucionalidad, deje que sus compañeros hagan política, y usted haga política pública a favor del país. Yo puedo permitir que me ataquen a mi, a mi familia, pero no permitiré que jueguen con la vida y el dolor de los migueleños”, enfatizó Pereira.

Asimismo, pidió la aprobación de otro cementerio, sin embargo, pese a cumplir con todos los requisitos le siguen poniendo obstáculos, por lo cual, dijo que cuando los cadáveres estén afuera del cementerio general y no haya espacio, lo culparan del caos, desgastando su imagen ante los migueleños.

“Siempre me he caracterizado por estar cerca de mi gente, por trabajar y dar lo mejor por el bienestar de todos los sectores, cada error que cometen son vidas de salvadoreños las que se pierden, dejen de hacer política partidaria y dedíquese a administrar la pandemia, acá estoy yo para ayudarles, todos debemos sumar, porque todos amamos este país”, recalcó el edil de San Miguel.

Hizo un llamado tanto a la Asamblea Legislativa como al Ejecutivo a dejar de pensar en las elecciones de 2021 y mejor enfocar el trabajo para enfrentar la pandemia, y evitar que médicos, enfermeras y la población en general siga muriendo.

Añadió que de acuerdo a los datos del Gobierno desde el 19 de julio se registró un alza en los casos positivos de COVID-19, mismo día en que comenzó una serie de ataques por parte del secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, quien publicó que Pereira había perdido 3.5 millones de dólares de la alcaldía, al tergiversar un acta del concejo municipal.

“Mientras la gente muere, los hospitales colapsados, el secretario de prensa del Gobierno está pensando en la campaña electoral del 2021 y ha iniciado una campaña sucia en mi contra, utilizando documentos falsos, páginas troles que tiene a su servicio para difamar mi administración. Mientras yo he estado en el territorio llevando paquetes, cuidando de mi gente, ellos critican desde sus escritorios, desde perfiles falsos, porque no tienen valor, ni las pruebas de lo que me acusan”, afirmó el alcalde.