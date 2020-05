Autoridades del MINSAL insisten en posible colapso del sistema de salud por COVID-19 

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

El ministro de salud, Francisco Alabí fue contundente al afirmar de un posible “colapso del sistema de salud”. Esta es la tercera vez que se habla del colapso -desde fue anunciado el pasado viernes 15 de mayo- cuando afirmó que el número de sospechosos iban al alza, así como el número de casos críticos.

Los argumentos del funcionario apuntaron a las deficiencias del sistema de salud, que son “acumuladas por el tiempo y ponen en situación difícil diferentes enfermedades”, valoró y señaló que en ese contexto la pandemia del COVID-19 pone en aprietos al personal y la capacidad de los establecimientos porque tenían que dar prioridad a la pandemia.

“El desarrollo que se está observando de la enfermedad, nos hace a nosotros hacer estimaciones que el sistema de salud está entrando en colapso”, apuntó.

Asimismo, el funcionario señaló que la cantidad de casos sospechosos están acercándose a la brecha de los casos confirmados, que calificó de “alarmantes”, además de la circulación del coronavirus en el territorio nacional, en las últimas semanas.

“No vamos a poder dar abasto, no vamos a ser suficientes como sistema de salud y va suceder lo que ha ocurrido en otras partes del mundo –esto no se trata de si estamos bien o mal- tenemos evidencias de lo ocurrido en países con sistemas de salud de primer mundo, pues El Salvador no será la diferencia , más cuando existen deficiencias en el sistema de salud que se han acumulado por múltiples razones, en ese sentido la única persona que tiene la posibilidad de evitar que esto suceda es el salvadoreño, somos todos cumpliendo las medidas de prevención”, señaló.

En cuanto al promedio de pacientes en el área hospitalaria que tienen sintomalogía y requieren tratamiento médico ronda el 20 %, y dependerá de la gravedad que puede ser de diez días, para terminar la provisión de los servicios médicos.

“La larga cantidad de tiempo que un paciente amerite estar en el sistema de salud, más la velocidad con que se está incrementando los casos confirmados; por tanto, ese 20% de pacientes que requieren tratamiento médico, va a llevar a que el país, entre en un colapso del sistema de salud. Y lo estamos evidenciando en los diferentes hospitales y áreas que dan provisión de servicios y no queremos que esta situación pase en el país”, expresó.

Sobre los casos locales, el funcionario indicó que según las estadísticas oficiales, les está dando una proyección de cuando sería el momento de mayor exposición al coronavirus; por tanto, aumento de casos, que es congruente a las estimaciones previas.

“Si las personas se exponen en una fase de mayor transmisión, el incremento de casos sería congruente –con lo que estamos observando- este día, que es un aumento en los casos sospechosos y en ese sentido por hoy, en los diferentes sectores del país se han reportado casos positivos. Y sabemos que esta enfermedad da contagio de tres personas por cada una (portador), y la estrategia de la fase 2 es alcanzar todos los nexos, pero ante la situación del crecimiento en todo el territorio, pues no hay un sistema de salud que pueda hacer la contención de todos esos casos y por esto que la población debe ser consciente y evitar el crecimiento y desarrollo de la enfermedad para hacer sostenible el sistema de salud”, argumentó.

El más reciente reporte de las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) reportan: 1,338 casos confirmados, 847 casos activos, 1,122 casos sospechosos, 30 personas fallecidas, 464 casos recuperados y 55,694 pruebas COVID-19 realizadas.

Mientras, sobre el pronóstico de pacientes se compilan 4936 personas asintomáticas, 234 estables, 64 moderadas, 37 graves y 23 críticas. Los cuales los grupos más afectados son entre 20 a 39 años (586 casos); 40 a 59 años (495 casos) y entre los 60 a 79 años de edad con (140 casos). Por género se reportan 493 mujeres contagiadas y 845 hombres.

Los municipios de San Salvador presentan 650) y La Libertad 116. Ambos departamentos suman la mayoría de casos.