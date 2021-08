Audiencia preliminar en contra de Walter Araujo se suspende

Redacción Nacionales

La audiencia preliminar que estaba programada para este viernes en horas del mediodía, en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las mujeres en contra de Walter Rene Araujo Morales fue suspendida.

La abogada, Bertha María Deleón se presentó a la audiencia preliminar en contra de Araujo, pero el acusado no se presentó.

En las afueras del Juzgado, Deleón se enteró que el defensor de Araujo presentó un escrito pidiendo la suspensión, porque estaban solicitando la ampliación de un peritaje.

“La ampliación del peritaje, es obviamente una estrategia para dilatar la celebración de la audiencia, para no dar la cara, no me sorprende, un abogado como el tiene es totalmente consciente de que una ampliación de un peritaje fuera del plazo de instrucción ya no es procedente, no obstante, hacen este tipo de solicitudes con la finalidad de cansar, desgastar en este caso a mí y aquí estoy dando la cara”, detalló Deleón.

También dijo la abogada que confía en que las instituciones le van a dar una respuesta, tanto la Fiscalía como el Juzgado Especializado.

La reconocida abogada denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), al expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Walter Araujo, por el delito de Expresiones de Violencia Contra las Mujeres, así lo informó la joven profesional del derecho.

De acuerdo con la abogada, los ataques en su contra, por parte de Araujo, dieron inicio cuando ella se distanció del presidente de la República, Nayib Bukele, y comenzó a criticar su desempeño como funcionario público. Deleón fue defensora del ahora presidente Bukele en un par de casos penales, de los que salió libre de los procesos, luego de no encontrar pruebas en uno, y de conciliar en el otro.

“Esperemos que se siente un precedente y que el señor Walter Araujo tenga consecuencias legales por denigrar, humillar, burlarse y desacreditarme”, dijo Deleón.

Finalmente, la abogada Deleón dijo en su cuenta de Twitter que: “El imputado Walter Araujo no se presentó a la audiencia preliminar, tiene miedo enfrentar su responsabilidad y mandó a su defensor a pedir que amplíen un peritaje, a sabiendas que el plazo de instrucción ya venció y eso ya no es legal ni posible”.