Ataque a militantes del FMLN deja dos personas fallecidas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Un ataque en contra de militantes del partido político izquierdista, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se registró anoche en el centro de San Salvador tras regresar de un mitin en el Redondel Constitución.

Los militantes del partido de izquierda concluían una actividad proselitista en la capital para regresar a su lugar de residencia, pero a la altura de la sede del partido, ubicada en la 11 avenida norte y 1a calle poniente, un vehículo tipo sedán azul, se atravesó, y hombres armados que se dirigían dentro de él, les dispararon a los miembros del FMLN, dejando como saldo dos personas fallecidas de nombre Gloria Rogel del Cid y Juan de Dios Tejada. También hubo 2 lesionadas que fueron trasladados al Hospital Rosales, uno está en una Unidad de Cuidados Intensivo (UCI), según lo denunció el secretario general del partido FMLN, Oscar Ortiz. (hasta el cierre de la nota 10:00p.m)

Mientras que el titular de la FGR, Raúl Melara, expresó que, “esto es grave, la contienda electoral no puede convertirse en un baño de sangre”. De igual forma se inició con las investigaciones para dar con los responsables e informó que hasta las 10 de la noche se habían capturado a dos de los 3 supuestos atacantes.

“La PNC ha capturado a dos de los tres sujetos que iban en la sedan azul, sospechosos de disparar contra los militantes del FMLN. Uno de los sospechosos está siendo operado de urgencia, ya que también presenta heridas de bala en su abdomen”, escribió el Fiscal en las redes sociales.

“Esto es grave, la contienda electoral no puede convertirse en un baño de sangre”, expresó al fiscal al informar que se investigaría el caso hasta esclarecer el hecho.

El presidente de la República, Nayib Bukele se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter “parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron”, aseguró, dando a demostrar que el atentado fue de cierta forma planeado. Estas declaraciones del presidente, dan a entender que se trató de un auto atentado del FMLN, por lo que inmediatamente fue criticado en las redes sociales. Inmediatamente, también, muchos de los seguidores del Presidente Bukele, comenzaron a culpar al FMLN, y justificaron el atentado que dejó dos víctimas mortales.

Las autoridades del partido FMLN manifestaron que este hecho “fue un acto de terrorismo”, y ante las declaraciones de Bukele: Ortiz dijo que “desconoce a ese tipo que está en la presidencia”, por las declaraciones que hizo en su cuenta de Twitter sobre el ataque al partido.

Nidia Díaz, diputada y candidata a diputada por el FMLN, la primera en informar del suceso, ocurrido aproximadamente a las 6:30 p.m., a la altura del lugar conocido como la Cornucopia dijo que este hecho “es parte del odio e intolerancia que está fomentando Bukele (Nayib) en la población”, dijo Díaz, al tiempo que llamó a la Fiscalía General de la República investigar a fondo el hecho, así como al TSE tomar las acciones pertinentes”.

El Procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar también lamentó el primer hecho de violencia político electoral, y llamó al Director de la PNC, a “utilizar todas las herramientas tecnológicas instaladas en San Salvador para lograr resultados positivos”.

El Secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, quien llegó al hospital Rosales a acompañar a los familiares de los muertos y conocer el estado de los heridos rechazó y condenó las declaraciones del presidente Nayib Bukele.

En un comunicado de la Comisión Política del FMLN expresa que: “Denunciamos este ataque salvaje y criminal como resultado de la campaña de odio sostenido de Casa Presidencial y el Presidente Bukele contra nuestro partido y nuestra militancia”. “Exigimos a la FGR una inmediata investigación que concluya con la captura de los responsables materiales y de cualquier responsable intelectual del atentado”, agrega.

Finalmente, expresó la solidaridad con los familiares de los fallecidos y los heridos.