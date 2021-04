Atacan con arAtacan con armas de fuego, en Cauca, Colombia, a manifestantes mas de fuego, en Cauca, Colombia, a manifestantes

BRASILIA/Xinhua

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió hoy jueves que los cuatro procesos de la operación “Lava Jato” (Autolavado) contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) sean enviados a la Justicia del Distrito Federal (DF), donde se encuentra la capital Brasilia.

La mayoría de los integrantes del tribunal siguieron la opinión del informante, el juez Luiz Edson Fachin, quien argumentó que los procesos deben ser juzgados en el DF porque se refieren a hechos supuestamente ocurridos cuando Lula da Silva era presidente de Brasil.

Los procesos, que tratan de supuestos favores recibidos por Lula da Silva de empresas constructoras a cambio de beneficiarlas en contratos con empresas públicas, habían sido originalmente tramitados por la Justicia de Curitiba, en el estado de Paraná (sur).

La semana pasada, sin embargo, el pleno del STF declaró que la Justicia de Curitiba era incompetente para tratar esas acusaciones.

Con esa decisión, las condenas contra Lula da Silva proferidas por el entonces juez Sergio Moro y la jueza Gabriela Hardt fueron anuladas, y el ex mandatario recuperó todos sus derechos políticos, por lo que podrá postularse en las elecciones generales de 2022.

La decisión del STF también afecta a dos denuncias aún no juzgadas que implican al Instituto Lula, una organización no gubernamental fundada por el ex presidente.

El pleno del STF aún evaluará este jueves un recurso que impugna la decisión de la Segunda Sala del tribunal que consideró viciada de parcialidad la actuación del juez Sergio Moro en uno de los procesos referidos.

Lula da Silva permaneció preso un año y siete meses en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019, y cumplía prisión domiciliaria, hasta que las condenas fueron anuladas por el máximo tribunal.