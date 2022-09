Aspirantes a procurador de DDHH evitan cuestionar el Régimen de Excepción

Samuel Amaya

La Asamblea Legislativa terminó con el proceso de entrevistas de los aspirantes a procurador para la defensa de los derechos humanos; todos los entrevistados evitaron cuestionar el Régimen de Excepción, una medida que ha violentado derechos fundamentales de la ciudadanía que nada tiene que ver con pandillas. Y es que la Comisión Política emitió dictamen favorable para que sea el pleno quien elija al próximo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para el período 2022-2025. Es decir, cada fracción propondrá a uno o varios aspirantes; luego, esas propuestas se irán a la Comisión Política para hacer una depuración y el que tenga más apoyo se ratificará.

Sin embargo, los 9 postulantes que fueron entrevistados, incluido el actual procurador, mostraron pasividad ante las violaciones a derechos humanos que el Estado ejerce con el Régimen de Excepción. Los nueve candidatos aprobaron dicha medida.

Juan José Zaldaña, presidente suplente del Tribunal de Ética Gubernamental, quien aspira a ocupar el cargo de procurador, sostuvo que el Régimen de Excepción “está en la Constitución de la República y es un medio que se tiene para la defensa del Estado. Jamás se había utilizado para combatir la delincuencia, es primera vez en toda la historia del país que se usa el Régimen. Anteriormente, se utilizaba para deshacerse de los oponentes políticos (…). El Régimen de Excepción ha servido actualmente para la defensa de los derechos humanos, ya los casos individuales, tendrán que investigarse en forma individual”.

David Escobar, otro de los aspirantes, sostuvo que “la afirmación de violación de derechos humanos por la simple aplicación o vigencia del Régimen de Excepción, me parece que no es saludable. No creo que sea posible afirmar que la simple vigencia de este Régimen implique una violación a derechos humanos. Creo que, al contrario, la obligación del Estado es garantizar los derechos fundamentales”. “Es una herramienta constitucional permitida que le está dando seguridad a la población. Los datos estadísticos son eficaces”.

Además, fue entrevistada, Raquel Caballero, exprocuradora para la defensa de los derechos humanos en el periodo 2016-2019. Clovis Mondragón, Gustavo Adolfo Rivas, Carolina María Hernández, José Apolonio Tobar, actual procurador, y Roberto Díaz Martínez.

Los nueve candidatos evitaron opinar desfavorablemente del Régimen de Excepción e incluso ignoraron las miles de denuncias de violaciones de derechos humanos que, incluso, en la propia PDDH se han presentado. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que “los nueve candidatos entrevistados apoyaron la medida del Régimen de Excepción, que es un instrumento que está dentro de la Constitución”.

El dictamen favorable de los nueve candidatos pasará al pleno legislativo para que cada fracción decida. Este nuevo funcionario deberá asumir el cargo a partir del 16 de octubre de este año.