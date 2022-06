Ascienden a 106 los fallecidos por las lluvias en Pernambuco, Brasil

Members of the Mexican Army evacuate patients of the IMSS Hospital in Tula de Allende, Hidalgo state, Mexico, on September 07, 2021. - At least 16 patients died after flooding hit a hospital in central Mexico and disrupted the power supply, authorities said Tuesday. (Photo by FRANCISCO VILLEDA / AFP) (Photo by FRANCISCO VILLEDA/AFP via Getty Images)

Autoridades de la Defensa Civil de Brasil informaron este martes que el número de fallecidos como consecuencia de las intensas lluvias que hace más de una semana azotan la región de Pernambuco ascendió a 106. Detalló dicho ente que las últimas seis víctimas fueron halladas por el Cuerpo de Bomberos de Pernambuco, las cuales fueron víctimas de deslizamientos de tierra en el Gran Recife; tres de ellos se localizaban en Vila dos Milagres, y otros tres en Jardim Monteverde. Por lo que actualmente se fija en diez el número de personas desaparecidas, ocho identificadas y dos cuyas desapariciones todavía se investigan, dado lo impreciso de las informaciones aportadas sobre ellas. No obstante, se les busca en el centro de Jaboatao y en el barrio de Paratibe, en Paulista. A propósito, la Secretaría de Defensa Civil del estado puntualizó que los 24 municipios en estado de emergencia son Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Bom Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Glória do Goitá, Goiana, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Macaparana, Moreno, Nazaré da Mata; a los que se suman Olinda, Passira, Paudalho, Paulista, Recife, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, São Vicente Ferrer, Timbaúba y Vicência. El titular de ese departamento, Humberto Freire dijo al respecto: "Estamos tomando en cuenta, para las búsquedas, todos los casos en los que hay reporte de persona desaparecida. Hay 14 casos confirmados, con nombres ya identificados, testimonios de familiares, y otros dos en los que un vecino señaló la ausencia o cuyo informe es inexacto, pero que también son objeto de atención". Según Freire, "todo indicio de desaparición o víctima nombrada debe contar con el pleno compromiso de los equipos de búsqueda y rescate. Este martes estamos utilizando 436 profesionales, entre bomberos de Pernambuco y de otros estados, además de otras fuerzas amigas, utilizando botes, perros de búsqueda, aeronaves y todos los recursos disponibles", agregó. Las alertas por los riesgos que trae la lluvia aumentaron tras la tragedia que afectó a Pernambuco. El Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales (Cemaden), de Brasil dice que el peligro es mayor en 10 estados. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba y Alagoas tienen muy alto riesgo de inundaciones e inundaciones urbanas en las mesorregiones de Mata Pernambucana, Metropolitana de Recife y Leste Alagoano debido a la acumulación de lluvias en los últimos días. Ante la situación, la Defensa Civil mantiene la alerta por derrumbes, debido a las condiciones del suelo, que aún se encuentran encharcados en las zonas afectadas. Al mismo tiempo, el ejecutivo del Estado de Pernambuco anunció la suspensión de las festividades en torno a San Juan, muy celebradas en todo el nordeste, para liberar fondos para atender a los necesitados. La partida de las denominadas fiestas juninas, el equivalente a 3.2 millones de dólares, se va a destinar a paliar los estragos de las inundaciones.

