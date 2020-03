Asamblea supera veto presidencial a Ley de la Carrera Docente

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa superó durante su sesión plenaria ordinaria, correspondiente a esta semana, el veto presidencial a la Ley de la Carrera Docente en su artículo 36-D, que contenía disposiciones para que los educadores que laboran en el sistema público de educación puedan retirarse voluntariamente.

Los legisladores consideraron que la superación del veto es pertinente, ya que responde a demandas del sector magisterial en torno a que a los docentes pensionados que continúan laborando en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINIDUCYT) y ven la oportunidad de retirarse puedan hacerlo.

Mediante la reforma a la Ley de la Carrera Docente, los educadores que cumplan con los requisitos de edad y tiempo de trabajo pueden retirarse y recibirán una compensación económica equivalente a quince salarios devengados.

“Tenemos un sistema educativo envejecido, maestros con 70 o 75 años de edad que no se quieren retirar; no pasarán de quinientos los que se acojan a este decreto porque no quieren hacerlo, debido a las pensiones de $200 que les quedan”, dijo Reinaldo Carballo, diputado del PDC.

El parlamentario destacó que con el salario de un maestro, de los que se acojan al decreto de retiro voluntario, el MINEDUCYT podría contratar a dos educadores jóvenes con las competencias necesarias para brindar educación de calidad a los salvadoreños.

Los legisladores expusieron que, además de compensar a los educadores por su entrega y compromiso con la educación del país, con la superación del veto presidencial se abren fuentes de empleo para que maestros jóvenes ingresen al mercado laboral.

“Nos alegra que ahora, con los votos de todos los partidos políticos hayamos logrado superar el veto y que se haga realidad la posibilidad de retirarse con quince salarios como compensación para aquellos maestros que, estando jubilados, lo esperaban para compensar deudas u otros problemas”, sostuvo Damián Alegría, diputado del FMLN.

La superación del veto presidencial al artículo 46-D, de la Ley de la Carrera Docente, fue mediante 65 votos a favor de los diputados presentes en el Congreso salvadoreño, con lo que el presidente de la República tendrá en sus manos la decisión de sancionarlo y enviarlo a publicar o enviarlo a la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, para que este ente resuelva el tema.