Asamblea retoma estudio de reforma para declarar el agua como derecho humano

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Diputados que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de la Asamblea Legislativa, retomaron el análisis de la propuesta de reforma a la Constitución de la República para incluir el agua y saneamiento como un derecho humano de los salvadoreños.

En la sesión de trabajo de esta semana escucharon la opinión de varias organizaciones sociales y ambientalistas e integrantes de la Iglesia católica, quienes plantearon que en la modificación al artículo 69 de la Carta Magna se declare el recurso hídrico como derecho prioritario, de gestión estatal, orden público y sin fines de lucro.

“Ojalá que la reforma se apruebe y que la próxima legislatura de la Asamblea la ratifique, ya que es muy importante para que de esa forma se pueda legislar debidamente, les agradecemos por estar de acuerdo con esto”, dijo José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador.

El religioso resaltó la buena voluntad apreciada en la instancia legislativa durante la exposición de las organizaciones sociales, respecto al porqué el agua y saneamiento deben incluirse en la Constitución como un derecho humano, y celebró que todas las representaciones partidarias se mostraran de acuerdo con la solicitud.

Al respecto, Mario Tenorio (diputado de GANA y presidente de la Comisión de Legislación) destacó que el momento es oportuno para que se efectúe la enmienda constitucional, pues el país se encuentra a las puertas de una campaña electoral y habrá muchos partidos que la apoyen.

“Esta comisión ha hecho grandes esfuerzos para que este tema no pase desapercibido desde el año 2012. Esta propuesta que se está presentando, no me cabe la menor duda de que habrá mucha viabilidad para que se pueda aprobar”, sostuvo Tenorio.

Es importante recordar que en el periodo legislativo de 2012 a 2015 se aprobó una reforma; sin embargo, no cumplió con el requerimiento principal para modificar la Constitución de la República que es la ratificación por el siguiente pleno, en este caso, el de 2015 a 2018, y la legislatura actual no había tocado con seriedad el tema hasta la fecha.

Las organizaciones sociales, ambientalistas y la Iglesia católica consideran que, en momentos en que en el Congreso salvadoreño se legisla en torno a una Ley General de Agua, es importante contar con la inclusión del recurso hídrico como un derecho humano de la población, para evitar que en la administración del mismo se privilegie el componente lucrativo sobre el consumo humano y, de esa manera, se afecte a las familias más pobres del país.