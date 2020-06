Asamblea notificará a alcaldes que deben sujetarse a disposiciones de Ley LACAP

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa dijo que notificará a los alcaldes de los 262 municipios del país que no pueden llevar a cabo compras directas y deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

El presidente legislativo sostuvo que en reunión de Junta Directiva decidieron la redacción de este comunicado debido a que muchos alcaldes les preguntaron si con motivo del impacto de las tormentas Amanda y Cristóbal podían efectuar compras directas para atender las necesidades de los municipios. “Mientras no exista un decreto legislativo emitido por esta Asamblea cualquier compra directa es ilegal, así que se les comunicará para que no caigan en situaciones patrimoniales, administrativas o responsabilidad penal”, dijo Ponce.

Ponce expuso que informará a la Corte Suprema de Justicia que el primer órgano de Estado cumplió con el llamado a legislar en torno a la pandemia del COVID-19 como ese tribunal de justicia lo ordenó.

En referencia al decreto 648, vetado por el presidente de la República, Nayib Bukele, el diputado presidente expuso que el mismo aún no ingresa a la Asamblea Legislativa y por ello no hay motivo para superarlo mientras no sea notificado.

“Esto lo conocimos mediante redes sociales, no es algo que tengamos en nuestras manos, nosotros no nos damos por notificados por redes sociales ni tampoco por una noticia, sino cuando venga de forma tangible el veto”, afirmó el titular de la Asamblea Legislativa.

En cuanto a la decisión del Ejecutivo de decretar Estado de Emergencia Nacional con base al artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Ponce indicó que como Congreso respetan la misma, pero no la comparten, ya que el único órgano autorizado para legislar es la Asamblea Legislativa.

Ponce también externó que el estado de emergencia decretado por el Gobierno debido a las lluvias no da potestad para hacer compras directas, ya que la Asamblea Legislativa como creadora de la Ley LACAP y única autorizada por la Constitución para legislar, es la encargada de suspender disposiciones de dicha normativa.

“El único que puede suspender parte o la totalidad de la ley es el órgano que la formuló en este caso la LACAP fue formulada por la Asamblea Legislativa de manera tal que nadie más puede dejarla sin efectos”, manifestó Ponce.

El presidente de la Asamblea Legislativa indicó que en materia de reapertura económica cualquier decisión que se tome es una buena noticia para los salvadoreños, y que en el caso de la institución solo puede observar que resultados tiene la mesa que creará el Gobierno para tal fin.