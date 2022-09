Asamblea no permitió que CESTA brindara declaraciones dentro de las instalaciones

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas restringió ayer el derecho ciudadano a expresarse. Pues “por disposiciones”, a representantes del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), que presentaron una pieza de correspondencia, no les permitieron brindar las declaraciones dentro del recinto, por lo que tuvieron que salir a la calle.

La mañana de este jueves, el CESTA presentó una pieza de correspondencia para prohibir el plástico de un solo uso; la primera “traba” que se les presentó fue que no los dejaban ingresar al recinto precisamente para presentar la pieza, pese a que adentro las diputadas los esperaban. La segunda, es que no se permitía dar declaraciones.

“Lamentamos y reprochamos la violación al derecho ciudadano en esta Asamblea Legislativa que se pone de manifiesto una vez más, negándole la oportunidad al pueblo salvadoreño. Se dice que la Asamblea Legislativa es la casa del pueblo y ahora dominada por el oficialismo, le ha cerrado las puertas (a CESTA)”, destacó Argueta.

Al preguntar la razón por la cual se habría dado de tal situación, la parlamentaria dijo que hizo la gestión para el ingreso el día martes, “la información que me remitieron fue esa, que declaraciones no iba poder darla aquí dentro, sin mayores explicaciones, no sabemos por qué, tampoco hay algo por escrito, dijo.

“La población tiene el derecho de venir, buscar audiencia y presentar iniciativas en acompañamientos con los diputados, y se nos ha hecho saber que la gente no podía dar declaraciones dentro de la Asamblea, nosotras si como diputadas, pero no la población, y eso es atentatorio contra la libertad del derecho ciudadano”, concluyó Argueta.