Asamblea niega derechos de la ciudadanía tras no estudiar propuestas de la oposición

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Através de una conferencia de prensa, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, brindó su rendición de cuentas del primer año de la legislatura 2021 – 2024. La diputada opositora aseguró que durante este año de gestión ha presentado 14 iniciativas de ley, pero ninguna se ha aprobado, muchas de ellas, incluso, no se han discutido, se han mandado al archivo o no son mandadas a comisión. Sobre su fracción, informó que al inicio de la legislatura, la administración de la Asamblea, encabezada por Nuevas Ideas, les informó que los recursos financieros asignados para la contratación de personal serían de $18 mil mensuales, “del cual hemos gastado en cada mes el 65% o menos de ese monto. Somos uno de los grupos parlamentarios que tiene menor gasto”. Los $18 mil dólares no son asignados directamente a una cuenta de la fracción, “eso se maneja a nivel de contabilidad de la Asamblea y al no ejecutarlos queda para ahorro institucional”, dijo.

La diputada aseguró que cada persona en su equipo tiene dos o más funciones “aun pudiendo contratar más personas, pero considero que en estos momentos debemos ser austeros y optimizar los recursos”. “En ese sentido, recalcó que los equipos tecnológicos como computadoras, módems de internet o cámaras pertenece a su equipo de trabajo y no a la Asamblea Legislativa.

“Durante este primer año no he ocupado vales de gasolina, no he hecho ningún viaje, no he hecho compras para mi oficina, (la cual) es la misma que comparto con mi equipo. No tengo vehículo o teléfono asignado, las visitas a territorios las he realizado con fondos propios”, destacó Ortiz.

Sobre su voto en el pleno legislativo, dijo que no vota “en automático”, ya que según informó, sus criterios cuando vota en contra son: si la propuesta abre puertas a la corrupción, si quita controles al poder o restringe los derechos fundamentales, si se concentra el poder de manera antidemocrática y violenta la Constitución de la Republica, si es irresponsable del dinero de la gente, si daña las condiciones de la vida o si la información que se encuentra en el dictamen es engañosa o imprecisa.

Cuando vota en abstención se debe a que la iniciativa parece de primera mano, buena, pero no se han discutido a fondo sus posibles efectos negativos o cuando no hay información suficiente para decidir. Y los votos a favor los ha realizado, cuando se amplían derechos, si se atienden las necesidades urgentes de la ciudadanía o si hay controles serios en el manejo de fondos en la toma de decisiones.

La legisladora ha propuesto 14 iniciativas de ley conjunto a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, las cuales ninguna se ha aprobado, ya que el oficialismo solo acepta propuestas de su fracción. “Es importante hablar de lo que pasa antes, de que presento una propuesta, no es que me siento en mi escritorio a escribir cualquier cosa y luego simplemente me presento para una foto, estamos hablando de un proceso de consulta con diferentes sectores de la sociedad civil”.

Algunas de las iniciativas de ley que la legisladora ha propuesto en este año de gestión son: reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, para ampliar el derecho a la información; una reforma al Código Penal para que considerara como un delito la promoción de la reelección presidencial; la derogatoria de la Ley Bitcoin y del Fideicomiso Bitcoin, pues “representa un riesgo para el país” el adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal; una disposición especial para grabar con el 0% del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a diferentes productos de la canasta básica y otros de primera necesidad.

También, con diferentes organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y de víctimas del conflicto armado, la legisladora presentó la ley especial de justicia transicional para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador. “Hasta el momento estamos tratando de empujar su discusión seria en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos”, dijo.

Todas esas propuestas no se han aprobado, de hecho, en su mayoría no se han discutido en el seno de las comisiones. “No me están negando el derecho a mí, como Claudia Ortiz, yo solo soy un canal, están negando el derecho de participación a la ciudadanía, a las organizaciones y a toda la población que vive una situación complicada día a día a nivel familiar pudiendo haber quitado el IVA a los alimentos”. Pero también, Ortiz denunció que, a partir de enero de este año, la Junta Directiva no agenda las piezas de correspondencias en las sesiones plenarias para su distribución a comisión, ya que el año pasado sí se leían en las plenarias y se mandaban a comisión. Por tal, ha hecho llegar a la Junta Directiva una nota pidiendo explicaciones sobre los criterios para poner primero las piezas de correspondencia de Nuevas Ideas que las iniciativas de la oposición.