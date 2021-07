Asamblea intenta desprestigiar trabajo de Las Mélidas en favor de las mujeres

Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

La Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) señaló que la Asamblea Legislativa en la supuesta intención de investigar a las ONG´s ha buscado desprestigiar los 29 años de trabajo, además, se pronunciaron en la forma en que atacaron y faltaron el respeto a Lorena Peña, una de sus fundadoras, quien por aproximadamente 14 horas permaneció en el recinto legislativo tratando de responder a los cuestionamientos.

Las Mélidas repudiaron la forma despectiva en que la comisión y en particular la presidenta de la comisión legislativa, Alexia Rivas se ha expresado del trabajo de la asociación, además, de impedirle a Peña brindar respuestas, llegando al extremo de apagarle el micrófono a cada momento, dejándola sin la posibilidad de contestar ni aclarar las preguntas.

La diputada de la Bancada Cyan, Alexia Rivas lamentó en la comisión que se aprovecharon de los fondos públicos para beneficiar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pese a que ella formó parte de las bases de la juventud de ese instituto político antes de pertenecer a Nuevas Ideas.

Asimismo, su padre Joaquín Reinaldo Rivas también fue gobernador suplente de Cabañas, durante la gestión de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

“Utilizaron la necesidad de las personas como una justificación para seguir robando el dinero público. No estamos hablando de un dólar, sino de millones de dólares desviados en manos de las personas que hacían las leyes en este país”, escribió la diputada en su cuenta de twitter.

Las Mélidas aclararon que no han recibido únicamente el apoyo de la Asamblea Legislativa, sino cuentan con diversos tipos de ayuda como la cooperación española, Estados Unidos y otros países de Europa, a quienes se les ha rendido cuenta de los fondos ejecutados para alfabetizar a mujeres adultas que no sabían leer ni escribir, han sido auditados y existe sistematizaciones de los resultados de la implementación de dichos proyectos. Además, destacaron no ser una organización fantasma, desde hace 29 años están legalmente constituidas, en 9 años recibieron $518,890 que equivale a $57,654.77 al año, es decir $4,804 para alfabetizar a las mujeres salvadoreñas.

La organización feminista indicó que el destino de estos fondos ha sido para el avance de los derechos de las mujeres, entre los principales resultados está la alfabetización de mujeres adultas, atención y prevención de violencia contra este sector de la población, participación en espacios de toma de decisión para las mujeres, autonomía económica de las mujeres, atención en salud integral y reivindicar los derechos de mujeres jóvenes, adultas y de diversos sectores.

Desde las 7 pm del viernes hasta las 2 am del siguiente día, la comisión que investiga los fondos otorgados a ONG’s interpeló a la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, sobre su papel como presidenta de la comisión de Hacienda; durante la sesión el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, hizo un comentario vulgar a la exparlamentaria al decirle “y usted por dónde se lo pasó”.

Según Peña, los fondos asignados de las ONG’s están relacionados con áreas que el Estado no cubre y la Corte de Cuentas de República (CCR) tiene la función de pronunciarse; aunque los diputados leían y estudiaban las leyes antes de votarlas, también se hacían consultas con sectores sociales y se valoraba si eran conveniente para el país. El presupuesto se aprobaba con tiempo suficiente de discusión, no como la Ley del Bitcoin que lo leyeron en solo cinco horas fue aprobada.

“A las 2:15 a.m. concluye mi participación, en la que dejé claro que la Asamblea Legislativa no asigna fondos, que los presupuestos que se votaron dentro de mi gestión cumplieron con la normativa y la Constitución y que los presupuestos aprobados eran equilibrados. La alfabetización de mujeres realizada por Las Mélidas no me genera conflicto de interés”, publicó en redes sociales la exdiputada del Frente.

A la vez, manifestó que los diputados Caleb Navarro y Alexia Rivas insistieron en amenazarla con desacato, cuando trató de responder a sus interrogantes y la respuesta no les gustó. El presupuesto de este año, sancionado por el presidente, trae 9 millones para “socios estratégicos”, por lo que Nuevas Ideas debe predicar con el ejemplo y aclarar quiénes son esos socios y cuáles son sus proyectos.

Tanto el presidente Bukele como diputados de Nuevas Ideas han dicho que de acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda, lo destinado a ONG’s desde 2010 hasta el 2021 son $273 millones, repartido entre 360 entidades.

Apoyo del FMLN

La Secretaría de la Mujer del FMLN señaló mediante un comunicado que fue evidente la violencia con la cual los diputados del partido oficial interrogaron a Lorena Peña, dirigiéndose a ella con frases ofensivas, irrespetuosas, con lenguaje sexista y misógino, demostrando la bajeza con la que dichas personas conducen el proceso desde la llamada comisión Especial.

“Nuestra secretaría expresa su sororidad a la compañera y la felicitamos por no dejarse provocar ante los ataques desmesurados que a lo largo de 7 horas tuvo que enfrentar, demostró cordura y altivez, expresando al mismo tiempo su vasta experiencia en el manejo de las políticas públicas hacendarias; las mujeres efemelenistas nos sentimos orgullosos de contar con una compañera feminista, revolucionaria y socialista, que dejó claro el plan oscuro de dichos diputados y sus jefes para desprestigiar los avances obtenidos con lucha de una buena parte de las mujeres salvadoreñas organizadas”, se lee en el comunicado.

A criterio de la secretaría de la mujer, el objetivo de llamar a Peña para colaborar en las investigaciones por los financiamientos que en el pasado recibieron cientos de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro desde el Presupuesto Nacional, era desprestigiar su gestión e imagen al frente de la comisión de Hacienda en el período 2009-2018, sin embargo, no lograron ensuciar su nombre, capacidad y prestigio, todo fue claramente expuesto por ella en cuanto al proceso de formación de ley y la autorización otorgada por el Órgano Legislativo, con base a las disposiciones constitucionales.