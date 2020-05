Asamblea extiende por 15 días más la Ley de Emergencia Nacional  

YanuarioGómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de contribuir al combate del brote de la pandemia mundial de COVID-19 que experimenta el país, la Asamblea Legislativa aprobó con 82 votos a favor y uno en contra la solicitud del Ejecutivo referente a que se prorrogue por 15 días la Ley del Estado de Emergencia Nacional.

Los legisladores consideraron importante la aprobación de la extensión, ya que con ello el Gobierno central continuará con el desarrollo de estrategias de detección, contención y atención del COVID-19, además de idear un plan de recuperación de la economía.

“Todavía existe un alto riesgo de contagio en el país y por ello es necesaria la prórroga de 15 días que aprobamos para mantener la Ley de Emergencia y el resguardo domiciliar, este período le servirá al Ejecutivo para crear un plan de recuperación económica”, dijo René Portillo Cuadra, diputado de ARENA.

El legislador consideró que esta prórroga es la última que se otorgará para que continúe la cuarentena domiciliar, ya que a su juicio el virus llegó a su máximo avance en semanas anteriores, sin embargo, destacó que la población deberá guardar medidas sanitarias en empresas y lugares públicos.

Portillo Cuadra calificó de irrespeto a los procedimientos y Estado de Derecho del país, la acción del Gobierno de no enviar informes de impacto de la cuarentena a la economía solicitados por la Asamblea Legislativa, sin embargo, consideró que esta no es razón para no avalar la prórroga.

Con la decisión tomada por el Congreso salvadoreño, el Estado de Emergencia Nacional se prorrogará por 15 días a partir del 2 de mayo y con ello el Gobierno ampliará también la cuarentena domiciliar en la que se encuentra la población desde el 14 de marzo pasado.

El decreto aprobado también establece que para una próxima petición de prórroga se cuente como requisito indispensable que el Gobierno, a través del ministro de Gobernación, así como las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada remitan a la Asamblea un informe detallado sobre las distintas actividades realizadas en el marco de la emergencia.

Más tarde, en el transcurso de la sesión plenaria ordinaria número 102, el órgano Legislativo aprobó la Ley Especial Transitoria para Facilitar la Prestación y Pago del Impuesto sobre la Renta, medida mediante la cual los contribuyentes tienen hasta el 30 de junio de 2020, para efectuar los pagos, sin causar ninguna multa.

Nelson Fuentes -ministro de Hacienda- sostuvo que esta decisión contempla medidas para micro, pequeñas y medianas empresas quienes podrán pagar a plazos hasta el mes de diciembre.

“En el caso de los grandes contribuyentes se extiende también, pero en vez de pagar el 10 % tienen que pagar el 30 % y las cuotas no son hasta el mes de diciembre, sino que son tres las que tendrán que cancelar”, detalló el titular de Hacienda.

La medida busca apoyar a todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, que se han visto afectadas económicamente por el estado de emergencia a causa del COVID-19 y la cuarentena domiciliar decretada por el Ejecutivo.