Asamblea elige a Raquel Caballero como nuevo procurador de DDHH

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa eligió a Raquel Caballero como nuevo procurador de derechos Humanos en El Salvador esto en el último día para hacerlo. Fueron nueve los candidatos los cuales fueron entrevistados por la Comisión Política. En esa instancia todos los postulantes se rindieron ante el oficialismo. Los postulantes a ocupar la silla del procurador en el periodo 2022-2025 fueron: Gustavo Adolfo Rivas Reina, Carolina María Hernández de Hernández, Yanira Guatemala Martínez, Roberto Martínez Díaz, el actual procurador José Apolonio Tobar Serrano, Juan José Zaldaña, David Escobar, Clovis Mondragón y Raquel Caballero de Guevara, ex procuradora de DDHH.

El jefe de fracción de ARENA René Portillo Cuadra, indicó que como fracción no votarían por ninguno de los candidatos a titular de la PDDH por aplaudir las políticas gubernamentales que han sido criticadas como violatorias de los DDHH a nivel internacional. “Ellos en las entrevistas que se le realizaron en la Comisión Política se plegaron totalmente a las políticas gubernamentales. Ellos mismos expresaron la afinidad política con el Gobierno, lo cual, le resta independencia que es uno de los requisitos que exige para este cargo”. De igual manera, la fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), informó que no respaldaría a ningún candidato ya que no mostraron independencia.

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, reiteró que “ningún candidato llena los requisitos necesarios para considerarse idóneos. Ninguno de los candidatos tuvo la valentía de enfrentarse incluso cara a cara con los mismos diputados oficialistas y decir lo que correspondía según derecho”.

Mientras que la fracción de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) a través del diputado Guillermo Gallegos informó temprano que tenían 3 candidatos: Clovis Mondragón, Carolina Hernández, y Raquel Caballero de Guevara, (exprocuradora). Sobre la última candidata, habrá que recordar que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) la multó en 2019 con 1,006 dólares luego de encontrarla responsable de mejorar el salario de su hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, en la plaza de Asistente Técnico, en la PDDH.

Pese a esto, el diputado Gallegos valoró que “no ha sido condenada” por tanto, “mientras ella no lo ha sido, nosotros la hemos mantenido; sin embargo, estas son las propuestas de GANA, pero estamos a la espera de que el pleno pueda proponer y si al final ella no alcanza la votación, pues una de las tantas personas será el procurador”. El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, afirmó que elegirán «en tiempo» al procurador para la defensa de los derechos humanos. Durante la mañana, no quiso brindar el nombre del candidato que apoyarían, ya que lo iban a proponer en el Pleno Legislativo.

Sobre el asunto de la ex procuradora Soriano recordó Caballero se tomó 10 minutos en la comisión para aclarar el tema, “llevó suficiente evidencia para respaldar su postura. No seré yo el que decida si es o no (culpable), son las instituciones, “Lo que puedo garantizar es que vamos a escoger a un procurador que esté a la altura de las expectativas de la población”.