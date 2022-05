Asamblea cumple un año de ser “pasa papeles” de Casa Presidencial

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Un año ha pasado desde que la legislatura 2021 – 2024 tomó posesión. De los 84 diputados, 56 pertenecen al Ejecutivo, los cuales no han rechazado ni una sola ley que el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus ministros ha enviado. Por el contrario, han aprobado todo lo que el Ejecutivo ha pedido, desde leyes, reformas, préstamos e incluso, un régimen de excepción.

El primer acto que marcaría a la actual Asamblea fue la destitución de la legal Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia e imponer a 5 personas afines al Ejecutivo; además remover al fiscal general, Raúl Melara, para imponer a Rodolfo Delgado, a fin, también, al Ejecutivo. Estas primeras decisiones generaron críticas no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Incluso, Estados Unidos instó a que revirtieran la decisión. Este acto, se catalogó como “un golpe de Estado”, quebrantando al Órgano Judicial. En otro punto, la Asamblea con mayoría de Nuevas Ideas ha creado diferentes comisiones especiales para distintos fines. La comisión para investigar la entrega de fondos públicos a organizaciones no gubernamental, la comisión que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores; dichas comisiones no abarcan al actual Gobierno. Cabe señalar que estas comisiones aún siguen en curso, pero no han sesionado en meses. También, se crearon dos comisiones especiales de antejuicio para desaforar al diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano y a dos diputados de Nuevas Ideas, Gerardo Aguilar y José García.

Con el caso de Quijano, hubo varios cuestionamientos sobre si la Asamblea era o no competente para desaforarlo, ya que forma parte de otra entidad regional. Al tricolor, la FGR lo acusa de agrupaciones ilícitas y fraude electoral por supuestamente haber negociado con pandillas a cambio de votos en 2014. Mientras que con los legisladores de NI, la FGR los acusa de cohecho impropio tras reunirse con Roy García, ex emisario de Nuevas Ideas, quien supuestamente habría ofrecido dádivas a cambio de dividir la fracción. Tras un año de gestión, los legisladores han aprobado 42 leyes, algunas incluso que “avalaron la impunidad”, según la oposición, pues con la famosa “Ley Alabi” dieron inmunidad a funcionarios gubernamentales y particulares ante cualquier acusación de corrupción en la gestión de la pandemia por coronavirus. También, aprobaron la Ley del Recurso Hídrico, la cual fue rechazada por las organizaciones que por años han pedido una ley de aguas en favor de las mayorías, el rechazo se centró tras no haber sido tomada en cuenta las exigencias de las organizaciones, además de tener principios privatizadores. Sobre las leyes, también se aprobó en 5 horas, la Ley Bitcoin, la cual fue fuertemente criticada por diversos sectores, pues en una noche sin discusión, El Salvador adoptó una criptomoneda como moneda de curso legal.

Se han aprobado también, casi 145 reformas de ley, la más cuestionada ha sido a Ley de la Carrera Judicial efectuada el 31 de agosto de 2021, con esto, “se le dio el tiro de gracia al órgano judicial”, catalogó la oposición, ya que estableció el retiro obligatorio de los jueces y magistrados mayores de 60 años o que hayan cumplido 30 años de servicio. Las más recientes reformas fueron al Código Penal, que incrementaron las penas de prisión a miembros de estructuras criminales, a su paso, también criminalizaron a los medios de comunicación que hablen sobre el tema; pues “transmitir” o “reproducir” mensajes “originados” o “presuntamente originados” de las pandillas tiene una pena de cárcel de 15 años.

Respecto al endeudamiento, la Asamblea Legislativa le ha aprobado al Gobierno central más de 5 mil millones de dólares; entre las ratificaciones destaca un poco más de $5,600 millones. Situación que ha preocupado a los legisladores que no van en la misma línea del Ejecutivo, pues es un alto nivel de endeudamiento, sin definir una hoja de ruta para pagar esa deuda.

Nuevas Ideas ha abusado de las dispensas de trámite, un mecanismo para simplificar los procesos, básicamente una iniciativa ingresa, se lee, “se discute” y se aprueba en el pleno, todo eso, cuestión de horas y en muchos de los casos, en minutos. La dispensa de trámite evita que las piezas sean discutidas en las respectivas comisiones. Este mecanismo ha sido utilizado en 125 ocasiones.

El 27 de marzo de este año, Nuevas Ideas y aliados aprobaron un régimen de excepción utilizando de igual forma, la dispensa de trámite, esto como respuesta a un alza en los homicidios; el pasado 24 de abril se prorrogó por 30 días más, ya que las capturas aún no eran suficientes, según argumentaron los oficialistas. De momento, las capturas superan los 20 mil supuestos pandilleros; sin embargo, a diario se relatan historias de jóvenes que nada tienen que ver con pandillas, capturados.

Otros datos de la actual Asamblea: las comunicaciones en ese Órgano de Gobierno se han parcializado a favor de Nuevas Ideas. Promocionan únicamente la imagen y declaraciones de los diputados oficialistas y no de la oposición. Se han despedido a más de 1,600 trabajadores según el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa y contratado a cientos de fotógrafos y redactores. Las iniciativas de la oposición no son tomadas en cuenta, las mandan a archivo o deciden no agendar su discusión.

Los diputados de oposición han catalogado a esta legislatura como “una pasa papeles” o una “sede más” de Casa Presidencial. A esta legislatura le faltan dos años para cumplir su mandato, finalizan el 30 de abril de 2024.