Asamblea contra el tiempo para aprobar presupuesto 2021

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Tras un intenso debate de valoraciones en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, los parlamentarios acordaron dejar abierta dicha instancia legislativa en aras de lograr consensos para emitir un dictamen favorable.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, Guadalupe Vásquez, mencionó antes de entrar a la sesión plenaria que en dicha comisión no había consensos para emitir un dictamen favorable; ya que aún los grupos parlamentarios no estaban de acuerdo con los montos proyectados en ciertos rubros; así como el gasto que el Gobierno pretende hacer en el tema de consultorías y publicidad. Sin embargo, los diputados no llamaron al ministro de Hacienda, Alejando Zelaya, para tratar los temas de modificaciones al presupuesto, aunque no lo ven necesario, afirmaron.

Por una parte, el grupo parlamentario de ARENA quiere que en el presupuesto se incluya pago de pensiones, así como incrementos en el presupuesto a instituciones contraloras como la PGR; FGR, Corte de Cuentas y PDDH. El presidente Vásquez consideró que, tras incluir estas posibles modificaciones, “quieren quebrar al Estado”.

Mientras que la fracción del FMLN no estuvo de acuerdo con el monto que pide ANDA, sobre las indemnizaciones, que asciende a $22 millones. Además, Yanci Urbina, en la Comisión de Hacienda manifestó que con el tema de consultorías que es un monto de $53 millones, esto debería de verse a detalle, así como a la asignación publicidad que ronda los $50 millones. Urbina dijo que hay elementos no tan claros como para aprobarlo.

Guillermo Gallegos (GANA) expresó que ARENA y el FMLN aún no están de acuerdo para dar sus votos para dar un dictamen favorable. Gallegos añadió: “Todos los presupuestos cuando se discuten, se debe contar con la presencia del ministro de Hacienda. “Yo me he comunicado con el ministro Alejandro Zelaya, y no se le ha llamado ni preguntado su opinión, y por Constitución es él quién sabe cómo están las finanzas del Estado”. También el diputado Francisco Merino, del PCN, exhortó a la Comisión de Hacienda a discutir el presupuesto en los términos propuestos por el Ministerio de Hacienda, también recomendó que no se deben de tomar atribuciones de planificación presupuestaria que son competencia del Ejecutivo.

Gallegos llamó a los legisladores a que aprobasen el presupuesto 2021 por el bien de los salvadoreños. Rodolfo Parker expresó que las cifras del presupuesto “no cuadran”, por eso solicitó que les dé un plazo más para su estudio y seguir “corrigiendo la plana que mandó el Gobierno”. Además, el diputado criticó las acciones de los colegas que no han presentado una tan sola propuesta, ya que a todo le dicen “sí”. Mientras que la Comisión de Hacienda quedó abierta para seguir con su estudio; así como también la Sesión Plenaria Ordinaria para que se pueda seguir discutiendo el presupuesto general de la Nación 2021, que se proyecta en 7,453.5 millones de dólares, aproximadamente un 16 % más que el Presupuesto 2020.