Asamblea aprueba ley del voto exterior

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la “Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero”, que se prevé garantice el ejercicio del voto de los salvadoreños que se encuentren en el exterior en las próximas elecciones a celebrarse en 2024. Sin embargo, no explica el mecanismo que se utilizaría para llevarlo a cabo. El oficialismo ha dicho que será una responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral establecerse.

El diputado Numan Salgado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), afirmó que con esta ley, todos los salvadoreños que se encuentren en el exterior sin importar el lugar, podrán emitir el sufragio en las próximas elecciones de 2024. Sin embargo, aún no se conoce la forma del voto que se implementará. Ante esto, el legislador sostuvo que para eso “va a haber un reglamento (…) queda en manos del TSE y esperaría que este tribunal trabaje en beneficio de los salvadoreños y que haga cumplir la ley que se (aprobó), de lo contrario, pues también van a tener sus consecuencias jurídicas” , amenazó Salgado.

“Sabemos que el tribunal actual está dominado por la oposición, pero eso no nos va a detener en el trabajo que estamos realizando en esta Asamblea puesto que, hay que responderles a los hermanos que viven fuera del país”, agregó Salgado.

René Portillo Cuadra, de ARENA, afirmó que apoyan a la diáspora con este derecho humano fundamental, pero, lamentan “la improvisación con la que ha sido elaborada esta ley”, ya que aseguró que la semana pasada elaboraron y aprobaron una ley de 37 artículos, “dijeron que había voto electrónico y además dijeron que se iba a dar una participación del 10% en cada planilla para el voto en el exterior, posteriormente bajaron el número de artículos y dijeron que se iba a subir al 15% la participación del voto en el exterior, y ahora en esta última versión, en menos de 3 días cambian de opinión y ahora dicen que ya no van a haber cuotas”.

Portillo Cuadra comentó que los oficialistas votaron por una “ley marco”, porque no se sabe si habrá voto electrónico o no, de igual forma, no se sabe cuál es la participación de la diáspora, “lo cierto es que están contra el tiempo para que este 15 de septiembre, el Gobierno tenga que decirles algo” a la diáspora que está atenta al trabajo gubernamental.

Dentro del articulado se ha plasmado que los partidos políticos deberán cambiar sus estatutos para que incorporen la inscripción, en sus elecciones internas, de todos los salvadoreños en el exterior que deseen participar.

Según indicaron los legisladores, los salvadoreños que posean su Documento Único de Identidad emitido en el país o en cualquier parte del mundo, estarán habilitados para votar. En el artículo 3 se define que todos los salvadoreños van a poder votar con su Documento Único de Identidad, pasaporte o con partida de nacimiento. Además, con esta normativa también se toman en cuenta a los salvadoreños que nacen fuera del país, es decir, que sean de padres o madres salvadoreñas.