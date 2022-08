Asamblea aprueba amnistía fiscal

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles un periodo de amnistía fiscal para que contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones con el FISCO. La medida estará vigente desde su publicación en el Diario Oficial hasta el 1 de noviembre de este año.

La “Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras”, que fue aprobada con 61 votos habilita el pago de impuestos pendientes sin intereses, multas o recargos, según explicaron los diputados durante la discusión del dictamen.

Se aplicará la ley en las situaciones siguientes: las declaraciones presentadas y no pagadas o con cero valores, así como las omisas, casos de procedimientos de fiscalización, audiencia y apertura de pruebas, declaraciones con saldo a favor en cuantía superior, casos con deudas firmes, líquidas y exigibles, situaciones relacionadas con retenciones o percepciones no enteradas. También se podrán amparar aquellos que hayan presentado recursos administrativos a través de demandas administrativas o amparos en la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando desistan y no haya una sentencia definitiva.

Hacienda establecerá que los contribuyentes paguen 9 cuotas de forma mensual, siendo la primera del 10%. Con esta amnistía se pretende recaudar $40 millones.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó sobre el destino de los fondos que se pretenden recaudar. “Es evidente que el Ministerio de Hacienda está raspando la cacerola, porque cada semana vemos iniciativas de ley que buscan generar más recursos, para el Estado. Entendemos que hay falta de recursos, porque ha habido un uso irresponsable de estos durante la emergencia sanitaria. Pero ¿cuál es el compromiso (de Hacienda) con la ciudadanía, para que haya austeridad, transparencia y rendición de cuenta de lo que se está gastando”.

El Ministerio de Hacienda debe entregar un informe de los resultados de la amnistía en los próximos 30 días tras su vencimiento.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, sostuvo que como herramienta de recaudación fiscal “históricamente ha sido efectiva para que le ingresen impuestos al Gobierno en el corto plazo”. Sin embargo, aclaró que la amnistía fiscal es una herramienta controversial que no debe ser utilizada constantemente, ya que enviaría un mal mensaje a la población que sí paga sus impuestos en tiempo.

La diputada Anabel Belloso, del FMLN, quien no acompañó con su voto, dijo que el Gobierno en materia de finanzas públicas “sigue sin rendir cuentas, sin transparentar el manejo de los fondos públicos, yendo siempre por el camino por el cual no pone el mínimo de interés por ajustarse el cincho, así como manda a que lo haga la población”