Asamblea aprobará Estado de Emergencia en el país

La Asamblea Legislativa se aprestaba, al cierre de la presente edición, a aprobar un Estado de Emergencia nacional debido a la tormenta tropical Bonnie, la cual ha provocado la muerte de dos personas, casi un centenar de personas damnificadas, cuantiosos daños en al menos 144 viviendas, hospitales, calles y ha generado cárcavas, una de ellas en la residencia Brisas de San Francisco.

Fue el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien solicitó modificar agenda en la sesión plenaria de este martes para incorporar una pieza de correspondencia del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, para ratificar el Estado de Emergencia Nacional por el Huracán Bonnie, con el cual, el Ejecutivo podrá movilizar fondos y hacer compras saltándose la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. El oficialista pidió que se aprobase con dispensa de trámite.

El Estado de Emergencia tiene a la base, según Guevara, al artículo 20 de la Ley de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres, el cual establece que el Plan Nacional de Protección Civil “tiene como objeto definir las acciones del Estado y de la sociedad civil para el manejo de los riesgos, el estudio de las vulnerabilidades existentes y su mitigación y los preparativos para la atención y recuperación en caso de desastres”.

A las 2:20 de este martes, la fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) no conocía los detalles de la declaratoria de emergencia nacional. Este medio consultó con otras fracciones legislativas para corroborar si tenían en su poder el decreto, pero las respuestas fueron negativas.

“Hasta este momento no tenemos el decreto que se quiere aprobar, sobre todo, porque es propuesto con dispensa de trámite. Por cortesía legislativa y obligación de acuerdo al Reglamento Interior (de la Asamblea Legislativa) debieron habernos pasado una copia de ese decreto que se quiere aprobar con dispensa de trámite. No lo conocemos, no sabemos cuáles son los límites y alcances de ese decreto”, comentó el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.

