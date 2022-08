Arzobispo señala no haber escuchado quejas del plan de seguridad en el transporte

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, indicó que ha escuchado por parte de la población opiniones favorables del plan de seguridad en el transporte público, los usuarios califican de positiva y apoyan la medida.

“Las personas pobres que hacen uso del transporte público se han expresado bien, están contentos porque se les ofrece seguridad y está muy bien, en realidad son ellos que sufren las consecuencias de la violencia”, sostuvo.

Cómo parte del “Plan Transporte Seguro”, policías y soldados de la Fuerza Armada son desplegados en las paradas de buses, terminales y unidades del transporte colectivo, donde se pide el DUI para verificar que las personas no aparezcan en el registro elaborado por Seguridad, de quienes tienen cuenta pendiente con la ley.

Según el religioso, ojalá que la violencia vaya desapareciendo de manera radical en todos los aspectos, cuidar del transporte público es importante para bien de las personas, pero también para la economía del país.

Con respecto al Régimen de Excepción dijo que en general ha percibido una respuesta favorable de la población, la gente tiene mucho miedo de volver a la situación de antes y esperan que esto no sea una tregua más.

“No me interesa estar a favor o en contra desde el aspecto político, he escuchado al pueblo que ha comenzado a vivir con una disminución de este flagelo. Algunos ya no están pagando la renta, pero la guardan porque no saben si más adelante les van a exigir lo que no han pagado, ellos sin duda están a favor del Estado de Excepción”, aseguró Escobar Alas.

Enfatizó que también ha escuchado la queja de algunas personas que sus familiares son inocentes y fueron capturados, por lo cual, consideró necesario buscar una forma donde se continúe haciendo justicia, pero se trate de evitar en cuanto sea posible estos márgenes de error.

“Es importante que nos unamos todos, este debe ser un esfuerzo nacional porque la violencia es un tema de país, colaborando de una forma u otra, ojalá la sociedad se unificara para que no existan personas detenidas inocentemente”, reiteró el arzobispo.

Fiestas al Divino Salvador del Mundo

Francisco Cartagena, párroco de Catedral Metropolitana, manifestó que las actividades religiosas comenzaron el jueves 28 de julio con el rezo de la novena, a las 4:00 pm, como preparación espiritual a las fiestas al Divino Salvador del Mundo.

Este año han sido invitados los obispos de la conferencia episcopal del país para presidir un día de la novena y las diversas vicarías foráneas de la arquidiócesis de San Salvador, para celebrar la misa a las 5:00 pm. “El viernes 5 de agosto la novena se clausura a las 6:30 am con la eucaristía, a las 3 de la tarde nos reuniremos en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús para comenzar con las solemnes vísperas. Posteriormente seguiremos en procesión hasta llegar al atrio de Catedral Metropolitana para vivir el acto de la Transfiguración del Divino Salvador”, detalló.

El sábado 6 de agosto la misa solemne será a las 9 de la mañana, en el atrio de la Catedral y concelebran los Obispos y sacerdotes de nuestro país. Para quienes que no pueden participar directamente de las celebraciones, los medios de comunicación católicos estarán transmitiendo todas las celebraciones.