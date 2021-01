Arzobispo pide que se reconozca el derecho a la alimentación adecuada

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa recibió a miembros de la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho a la Alimentación Adecuada, entre ellos el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, para discutir dicha enmienda a la Carta Magna de El Salvador.

El arzobispo de San Salvador, José Luís Escobar Alas llegó para argumentar sobre la Reforma Constitucional por el Derecho Humano a la Alimentación, que la Comisión de Legislación estudia a dicha ley. Escobar Alas aseguró que El Salvador es uno de los pocos países que no tiene reconocido el derecho a la alimentación “¡no es posible!”, exclamó el religioso. De la región solo El Salvador y Costa Rica no tienen reconocido este derecho.

José Luis Escobar Alas manifestó que la reforma al Derecho Constitucional a la Alimentación se presentó en el 2008 y que la Asamblea Legislativa del periodo 2009 lo aprobó con 82 votos, pero la siguiente legislatura no la ratificó. El pleno legislativo del periodo de 2012-2015 no la aprobó, faltando tan solo un voto para su ratificación, teniendo 55, por lo que pasó al archivo legislativo. También agregó que estas reformas llevan doce años discutiéndose en la Asamblea. “El pueblo nos está observando, ahora no hay nada oculto. Para nosotros es un orgullo muy grande levantar la voz del pueblo y hacerle la petición de que reconozcan el derecho humano a la alimentación adecuada”, enfatizó el religioso.

José Luis Escobar Alas dijo sentirse contento porque ya hay acuerdos entre fracciones legislativas, además espera que se puedan concretar de forma legal este derecho a la alimentación adecuada. “No esperábamos que hubiera una votación este lunes, venimos solamente a externar nuestro punto de vista a la Comisión en nombre del pueblo, ya los ciudadanos tienen derecho a que se les reconozca constitucionalmente el derecho humano a la alimentación adecuada”, dijo el arzobispo. Así también otras organizaciones lo han reconocido como derecho fundamental, “la ONU, es una de ellas, y somos firmantes de los acuerdos de la ONU, por lo tanto tiene que reflejarlo en la Constitución y en la legislación”, dijo el jerarca católico.

Asimismo, esperan que se puedan aprobar con mayoría y por unanimidad en la Comisión, porque “este tema es algo sensible y muy necesario. La alimentación es lo principal y claro que es un derecho humano”.

Escobar Alas, quien lleva más de diez años solicitando que se incorpore como derecho humano a la alimentación adecuada, argumentó que no se está pidiendo que se le dé alimentación a la población, sino que esta pueda adquirirla, “que tenga el salario, que tenga las posibilidades y que sea una alimentación adecuada. Negarle este derecho al pueblo me parece muy injusto”.

“Este tema es de justicia a un pueblo noble, sufrido ante tantas situaciones que se han dado, y negarle que se tiene derecho a la alimentación adecuada eso no puede ser”, recalcó monseñor Alas.

Parte de los diputados se mostraron ansiosos de emitir dictamen favorable para que decidiera nuevamente el pleno; sin embargo, con tan solo seis votos no logró convertirse en dictamen. Quien no votó fue la fracción de GANA, ya que dijeron que tenían que consultar con su partido.