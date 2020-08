Arzobispo lamenta falta de avances en investigación de asesinato de sacerdote

Oscar López

@Oscar_DCL

José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, lamentó que a 15 días del asesinato del sacerdote Ricardo Cortez, las autoridades nacionales no han informado algún avance en la investigación del crimen, para dar con el móvil del mismo y determinar quiénes lo cometieron. “Es verdaderamente lamentable que en todo este tiempo no hay ninguna noticia del crimen cometido, ninguna noticia de su investigación, reiteramos el llamado al gobierno de la República y a las autoridades judiciales que se investigue ese crimen y se haga justicia para que no quede en la impunidad como los anteriores asesinatos de nuestros sacerdotes”, externó Escobar Alas.

De igual forma, el religioso argumentó que “es imposible que salgamos de la terrible situación de violencia en la que vivimos si se favorece la impunidad y se niega la justicia a las víctimas, solo cuando haya justicia los crímenes dejarán de cometerse”.