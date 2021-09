Arzobispo insta a esperar estudios científicos para vacunar a niños contra la COVID-19

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, es de la opinión que tienen que haber los estudios pertinentes para estar seguros de que la dosis de vacunación contra la COVID-19 sea la correcta para aplicarse a los niños de 6 a 11 años. Lo anterior, ya que el Gobierno habilitó la vacunación a este sector poblacional, pero sin mayores estudios que respalden tal decisión.

El arzobispo Escobar Alas dijo apoyan la vacunación, pero de forma general; sin embargo, estos detalles específicos de la vacuna a los niños, “naturalmente tienen que haber los estudios pertinentes para estar seguros de que es la dosis conveniente y que el niño va a ser protegido con la vacuna”, comentó.

El prelado católico manifestó que la aplicación de la dosis para los adultos, ya se aprobó hace un tiempo y que actualmente se está experimentado en los niños, “que ya falta poco, para que se determine con seguridad cómo debe aplicarse en los niños, yo creo que es cuestión de unos pocos meses para que la ciencia médica la apruebe”, agregó el arzobispo.

Justamente, la Asociación de Pediatría de El Salvador afirmó que aún no se cuentan con los estudios necesarios que certifiquen que la vacunación en niños sea de beneficio para ellos y no un riesgo, ya que todavía la comunidad científica se encuentra probando la vacuna en los menores. Sin embargo, el Gobierno la implementó cuando se “debía esperar más tiempo”, tal como dijo el arzobispo este domingo.

El religioso se refirió también sobre la tercera dosis que ayer se empezó a aplicar a las personas adultas mayores de 60 años y personal de primera línea. “Yo creo que eso sí está determinado, aprobado y no hay dudas en eso. Qué bueno que nosotros tengamos la oportunidad de poder acceder a una tercera dosis”, subrayó Escobar Alas.

Dijo que la vacunación en El Salvador ha avanzado mucho, vio positiva que se implemente la tercera dosis; pero que, con los niños, se debe esperar hasta que se tenga la seguridad científica para que no se vaya a tener ningún tipo de problema.

El líder católico también vio de forma preocupante el aumento de casos de Covid19, así como de los decesos, también, sobre el anuncio que hizo el gremio médico en el sentido que se están saturando la red de hospitales y principalmente en el Hospital El Salvador.

“Es verdaderamente preocupante, es la conciencia que debe tomar la población, yo creo que usar la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos ya como que nos cansó y posiblemente pensamos que esto iba hacer por unos cuantos meses pero ya cuando se está hablando de años y no vemos el final, entonces es como natural que decimos ‘ya basta, yo me voy a quitar todo esto y voy a hacer lo que yo quiero y se acabó’, pero no debe ser, al contrario tenemos que tomar responsabilidad y mantener todas las medidas”, resaltó el religioso.

Presupuesto 2022 debe ser enfocado en el desarrollo de comunidades

En otro punto, en esta semana se tiene previsto que el Ministerio de Hacienda presente a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto 2022, en ese sentido, el líder católico dijo que se deben tener prioridades en la inversión de las comunidades más necesitadas del país.

“Nosotros quisiéramos que el presupuesto favoreciera los programas en beneficio de nuestros hermanos más pobres”, comentó el arzobispo de San Salvador.

En ese marco puso un ejemplo de colonias en San Salvador que se encuentran en situaciones de peligro, como la Colonia Harrinson, comunidad Ojo de Agua, Sta. Carlota #4, Colonia Florida y otras que están próximas al Río Acelhuate y con las lluvias se tiende a incrementar el río y representan una amenaza para todas las personas que allí habitan. Son aproximadamente 1,000 casas, con una población de 5,000 personas las que están bajo esa grave y constante amenaza, recalcó el arzobispo.

Por ello, el prelado católico pidió que apoyen a estas personas pobres que viven en la orilla del Acelhuate y que no son las únicas; ellos piden a las distintas instituciones de Gobierno, pero les han manifestado que no se cuentan con fondos, en ese contexto el arzobispo dijo que “debería de haber fondos”, ya que los impuestos deberían llegar a las necesidades de estas personas que son vitales y urgentes. “Vale la pena que el presupuesto tenga esta filosofía de desarrollo de las comunidades”. Por años se ha tenido “en abandono” tantos lugares que son comunidades “muy pobres” que no llegan los recursos del Estado, “y es una lástima, porque la filosofía Tributaria tiene que ser esa”, comentó el líder religioso.

Agregó en el presupuesto también debe ser una prioridad el tema de medicinas en los hospitales, ya que en ocasiones suelen no tener a los pacientes. En seguridad dijo que aparte de combatir el crimen también se les de una oportunidad a los jóvenes para que puedan desarrollar su crecimiento profesional. Y en el ramo de educación se tiene que invertir en la infraestructura de algunos centros escolares, ya que “ver muchas escuelas que están destruidas, que no ofrecen el mínimo, es indigno que nuestros niños estén en esa situación”, concluyó.