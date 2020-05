Arzobispo insta a empresarios a apoyar a sus trabajadores

Oscar López

@Oscar_DCL

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas instó a los empresarios del país a evitar tomar medidas que afecten a sus trabajadores, esto debido a que la pandemia generada por el nuevo coronavirus (COVID-19) paralizó a muchos sectores productivos, lo que conlleva la reducción de ingresos para las empresas.

“La idolatría del dinero sigue presente, se impone por encima del amor cristiano; en esta pandemia hicimos distintos llamados, hemos llamado a la empresa privada que no despida a sus trabajadores que por causa de la pandemia tienen que estar en cuarentena, que no les suspendan sus contratos laborales”, dijo el líder religioso.

Escobar Alas argumentó que “es injusto” despedir o suspender los contratos a los trabajadores, ya que en la mayoría de los casos es la única fuente de ingresos con la que cuentan para mantener a sus familias, por lo que si los empresarios toman este tipo de decisiones, no solo se afecta al trabajador, sino también a su grupo familiar.

“La empresa no está teniendo las mismas ganancias que tenía en tiempos normales, pero con los recursos que tiene, con lo que ha ganado gracias al trabajo de sus empleados, es justo que pague los salarios; no solo eso, que apoye a sus trabajadores”, instó el líder de la Iglesia católica.

De igual forma, el arzobispo de San Salvador agregó que en esta situación de crisis es la mejor oportunidad para que no solo las personas, sino también las empresas, demuestren caridad, bondad, solidaridad; “ahora es cuando debemos ayudarnos”, dijo.

“Se debe de poner la persona al centro, no el capital, no el dinero, la preocupación es la persona y cuando hablamos de la personas estamos preferentemente pensando en los más pobres, en los más necesitados, en los que no tienen cómo seguir adelante, es un tema de justicia, pero para los cristianos también es un tema de caridad”, reflexionó el arzobispo de San Salvador.

Por lo que agregó que, durante la pandemia, los cristianos deben “sacar los mejores sentimientos, hacer vida la palabra, la fe misma como nos lo ha enseñado el apóstol Santiago”.

Un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que el 81 % de la fuerza de trabajo en el mundo es afectada por las acciones derivadas por el COVID-19; es decir, ocho de cada diez trabajadores. Mientras que en la región centroamericana se prevé que para el segundo trimestre de 2020 exista un promedio de horas de trabajo perdidas del 10.5 %, que es equivalente a una reducción de más de ocho millones de empleos a tiempo completo.