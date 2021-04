Arzobispo insta a ciudadanos a vacunarse contra el Coronavirus

Oscar López

@Oscar_DCL

José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, instó a las autoridades gubernamentales a aplicar masivamente la vacuna contra el Coronavirus (COVID-19). “Es de desear que la vacuna se ofrezca a todos sin excepción, que tengamos la oportunidad de vacunarnos con prioridad a los más vulnerables”, declaró el líder religioso este Domingo de Resurrección.

De igual forma, Escobar Alas instó a todos los ciudadanos a vacunarse cuando el Ministerio de Salud así lo indique. “No tengamos temor, la vacuna será de gran beneficio para todos, no solo para el bien individual, sino también para el bien de la comunidad”, dijo el obispo.

El religioso lamentó que en los últimos días del período vacacional, miles de personas abarrotaron algunos centros turísticos, la gran mayoría evitó cumplir con algunas medidas preventivas al contagio del Coronavirus.

“Es lamentable no solo porque la Semana Santa debe ser un tiempo dedicado a la oración, sino también porque estamos en pandemia y toda aglomeración de personas puede ser ocasión de contagios, Dios quiera para bien de ellos mismos y de la comunidad que esto no cause un rebrote de la enfermedad”, expresó Escobar Alas.