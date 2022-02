Arzobispo considera que agente encubierto digital no significa persecución a periodistas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, opinó que la iglesia católica siempre se ha mostrado a favor de la libertad de prensa, y que no exista ningún obstáculo para el ejercicio del periodismo, sin embargo, consideró que el hecho de reformar la ley para introducir un agente encubierto digital, ya existe en legislaciones de otros países, y no significa una persecución a los periodistas, pues esas acciones deben ser autorizadas por un juez y están sujetas a su voluntad y criterio. “La figura de un agente encubierto ya se tiene en el Código Penal, pero ahora pasa al Código Procesal Penal, para que tenga fuerza probatoria esas investigaciones deben ser autorizadas por un juez, no es que se pueda hacer un espionaje con libertad o antojadizamente. Sería muy grave que estén sufriendo persecución (los periodistas), entonces, tendrían que denunciarlo a las instituciones pertinentes y presentar las pruebas, ojalá que eso no se de porque sería muy grave”, expresó.

Según Escobar Alas, es conocido que siempre se ha dado cierto control, máximo en la época del conflicto armado, pero ahora en este tiempo de democracia es importante no tener esa situación; en cuanto a las limitaciones al acceso de la información pública, sugirió a los legisladores hacer reformas para ofrecer una mayor información, ya que es un paso positivo tener una ley de este tipo.

Para el religioso, no sería pertinente una reforma a la Ley de Pensiones sino crear un nuevo sistema, y que los fondos beneficien solamente a los trabajadores, porque hasta la fecha los beneficiarios en gran medida son las empresas administradoras y los gobiernos que han hecho uso de los fondos, para prestarlos, ganar intereses y lo dado a los trabajadores es mínimo.

“Los trabajadores son perjudicados, es un sistema injusto donde la gran mayoría no puede ni siquiera gozar de algún beneficio, es un porcentaje pequeño, quizás el 18%, quién podrá jubilarse con pensiones bajas, menos de $200 después de haber cotizado 30 años o más, eso no es justo y se puede hacer comparaciones con otros países donde el beneficio total de los ahorros es para los trabajadores”, sostuvo.

Pide a comerciantes no aprovecharse

Ante el constante aumento en el precio de los combustibles durante las últimas semanas, hizo un llamado a los productores y comerciantes a no aprovecharse en incrementos desmedidos los precios de los productos, en especial de los alimentos. El Obispo se mostró a favor de que el gobierno proponga medidas para minimizar el impacto y proteger a la población. Una forma podría ser disminuir algunos de los impuestos, además, de controlar y verificar que los comerciantes no se aprovechen para incrementar los precios, dijo.

“El precio del petróleo ya casi llega a $100 el barril a nivel internacional, en el país estamos sufriendo porque si sube el combustible sube todo, es razonable un aumento pero no desproporcionalmente o exorbitante, sería injusto que se disparen los precios, sobre todo, de la canasta básica, con el pretexto que ha subido la gasolina”, afirmó.