Arzobispo aboga por un sistema de pensiones mixto

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, pidió al gobierno que se revise la posibilidad de cambiar la estructura del sistema de pensiones, a uno de naturaleza mixta, no del todo público, pero tampoco privado, que sea justo y garantice el beneficio de los trabajadores, sobre todo, de los más pobres quienes de verdad necesitan de la provisión social.

“Ojalá se pudiera avanzar más, conviene que se libere al pueblo de una estructura la cual no le permite hacer uso de sus propios fondo de ahorro y su beneficio, sin embargo, aunque sea una buena reforma la propuesta presentada, es siempre una reforma del sistema actual, que es nefasto, debería ser superado y no seguir más”, afirmó el jerarca religioso.

Sostuvo que es evidente el avance en las pensiones, porque nunca había existido una reforma de esa naturaleza, en otras ocasiones los trabajadores no fueron favorecidos, sino más bien, han sido perjudicados desde que comenzó el sistema, lo cual no es justo porque es dinero de los trabajadores y los intereses ganados deberían ser en beneficio de ellos.

“Es bueno si no se va a permitir que ninguna institución, incluyendo el gobierno, meta mano en esos fondos, está bien si se les aumenta un punto de porcentaje a los patronos, es justo porque la vez pasada se les aumentó a los trabajadores. Hay medidas que favorecen a los trabajadores, pero ¿será suficiente una pensión mínima de $400 mensuales, para cubrir la canasta básica?”, cuestionó

Según Escobar Alas, las pensiones es un tema que la iglesia lo ha venido tratando desde hace algunos años, donde ha pedido justicia para los trabajadores; incluso, en la carta pastoral publicada antes de las elecciones de 2021, se dio algunas luces y propuestas, independientemente de quién ganara la mayoría de diputados.

En cuanto al cerco militar implementado en Soyapango como parte de la 5 fase del Plan Control Territorial, el arzobispo reiteró que la iglesia siempre aboga porque no sean encarceladas personas inocentes ni se les trate como culpable, pidió que las autoridades tengan el cuidado o especializar la mecánica para no perjudicar a quienes no tienen vínculos con grupos pandilleros.

Externó que por lo visto en las noticias, en el cerco militar de Soyapango a las autoridades les preocupa mucho no maltratar a nadie y se tiene el cuidado de no afectar a personas inocentes, sino al contrario, garantizar la seguridad al municipio.

“Es importante evitar en la medida de lo posible el encarcelamiento de inocentes, en los que ya se han capturado si hay quienes no deben nada, ojalá se les libere pronto”, urgió el prelado católico.

Mientras que, si hay un delito y una correcta investigación se debe perseguirlos para llevarles ante la justicia, a fin de salvaguardar la tranquilidad y el bienestar de la comunidad, además, es una obligación del gobierno perseguir el crimen, dijo.

Varias colonias y comunidades de Soyapango amanecieron el sábado con un cerco militar, en el que participan más de ocho mil soldados y 1500 policías.