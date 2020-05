Artistas salvadoreños enfrentan el confinamiento creando

Por: Iván Escobar

@DiarioCoLatino

Todos sabemos que la mejor terapia para enfrentar una situación difícil es el arte. No obstante, se han preguntado ¿cómo están enfrentando los artistas salvadoreños la pandemia del COVID-19? Pues los espacios de desarrollo del arte –pocos por cierto– están cerrados, la cuarentena les ha obligado a confinarse y a enfrentar una difícil situación, no solo emocional sino también limitantes económicas para ellos y sus familias.

Hablamos con cinco miembros del Taller de Dibujo Al Natural del Centro Histórico de San Salvador, luego de más de 48 días de aislamiento social. Todos coinciden en la importancia de resguardar la salud, pero también evidencian su preocupación ante los retos que denota la actual situación, a escala nacional y mundial.

Marcos Benjamín, coordinador del colectivo de artistas, pintores y dibujantes del taller, coincide en que el confinamiento permite al artista crear, innovar; “como artista me ha vuelto mucho más creativo y el arte se ha convertido en mi mejor aliado… Sin el arte no estaría tranquilo como lo estoy ahora, aunque faltan muchas cosa en mi casa”, comparte.

Debemos tomar en cuenta que al artista -en cualquiera de sus ramas- por lo general, una cuarentena o encierro no les afecta, podrían decir muchos, y de hecho su tiempo lo vive en soledad, en encierro. Pero debe entenderse que, al igual que cualquier ciudadano, requieren de apoyos económicos y, en el caso salvadoreño, depender de un empleo “formal” para sobrellevar la vida y cumplir sus responsabilidades familiares.

No hay ingresos

Estos días, a muchos el encierro no les ha permitido ganar un dinero extra, a través del arte que saben desarrollar. Aunque los artistas han estado en las últimas semanas produciendo obras, desarrollando su creatividad y, lo más importante, dejando un registro a través de su trabajo de cómo perciben la actual situación.

“Esta larga cuarentena es muy relativa para todos, a unos nos ha ayudado a dedicarnos un poco de tiempo a nosotros mismos, a lidiar con los caracteres familiares, pero también nos ha hecho vulnerables al temor, la zozobra, la especulación política. Y, sobre todo, nos ha creado ansiedades psico-somáticas que influyen a diario en la conducta”, precisa Marcos.

Los niños y el arte

El taller de dibujo al natural -en los últimos meses- ha sesionado en el local de la Casa de la Cultura del Centro de San Salvador, desde hace muchos años también frecuentan otros espacios y desarrollan jornadas en la vía pública. Hoy todo está suspendido.

El taller lo integran artistas consolidados y emergentes, hombres y mujeres que aman el arte y niñas como Cristina Alfaro, quien con 12 años ya ha destacado en la pintura, en la técnica de acuarela. Hoy en día es una artista que avanza con esfuerzo y sacrificio en su trabajo, apoyada por sus padres y el colectivo desde los ocho años, cuando ingresó al taller.

Respecto a la situación, es clara que como niña el confinamiento “es bueno, ya que nos estamos protegiendo y pasando tiempo con la familia, aunque es muy perjudicial en forma educativa, ya que el país no estaba listo para la educación on line”.

Hay que tener en cuenta que la cuarentena no solo está afectando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, ni a los emprendedores y trabajadores a cuenta propia, que ya son miles las pérdidas hoy en día, también nuestra niñez y adolescencia está enfrentando una dura realidad, ya que la “marginación digital” está en su apogeo y la educación no está llegando a aquellos que carecen de los recursos o las herramientas para cumplir con los nuevos requerimientos.

Esto lo advierte Cristina, quien añade que en su caso es un esfuerzo extra, pero ha logrado canalizar lo negativo al tener “más tiempo para pensar y dibujar”. Es decir, el arte está ayudándole, aunque muchos no viven una misma realidad.

Fragilidad social

Los miembros del colectivo saben que la situación es delicada y enfatizan en que quedarse en casa es obligatorio y necesario. Ellos están canalizando la situación a través del arte, pero están conocedores de que “este virus ha venido a hacer lo que nadie puedo hacer en este mundo globalizado y es que las familias se han unido”, opina Ginobel Castillo, lo cual es positivo, pero también conlleva la superación de otras cosas.

“Para algunos padres de familia ha sido difícil la convivencia, no están acostumbrados a estar todo el día juntos, ni mucho menos hacer las funciones que tienen los maestros con los niños”, expresa siempre en relación al tema de la educación, que se ha vuelto un gran desafío para muchas familias.

Alberto Ponce opina que la organización de los artistas es fundamental para enfrentar situaciones difíciles. “En el arte en nuestro país surge esa reflexión de la necesidad de asignarle la importancia y recursos que se merece”, dice.

Para Carlos Aguilar, en El Salvador los gobiernos no se preocupan por el arte. “Quiérase o no, el arte es una de las mejores herramientas o armas que ustedes pueden tener para mantener una buena salud mental y así evitar caer en ansiedad, estrés y depresión”, enfatiza.

Ponce insiste en que estamos ya en la era digital, lo que significa que los desafíos como sociedad son mayores. “Ahí es donde nos damos cuenta de las limitantes que tenemos, la importancia de estar unidos como colectivos o miembros del sector artístico es vital para crear conciencia a toda la población”.

Sin ser pesimista, sino realista, Aguilar reitera que no hay apoyo al arte salvadoreño y, al pasar la crisis, no hay signos favorables. “Al terminar esta pandemia, sea mañana o dentro de dos años, la gente va a estar interesada solo en cubrir sus necesidades básicas y no en comprar arte”.

